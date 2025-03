Sem Steijn krijgt cynisch applaus van tegenstander na bizarre aftrap

Sem Steijn is weliswaar de huidige topscorer van de Eredivisie, maar heeft niet altijd het vizier op scherp staan. De spelmaker van FC Twente probeerde zaterdagavond tegen FC Groningen rechtstreeks uit een aftrap te scoren, maar schoot hoog over.

Na het openingsdoelpunt van Groningen in de 32ste minuut, gemaakt door Thom van Bergen, nam Steijn de aftrap. Hij schoot meteen op doel. De inzet belandde hoog over het doel van Etienne Vaessen, die met een cynisch applausje reageerde. Vervolgens kwam Twente-spits Ricky van Wolfswinkel even naar Vaessen toe om hem een vriendelijk tikje te geven.

Artikel gaat verder onder video

Opvallend was met name dat Vaessen niet (ver) voor zijn doel leek te staan, toen Steijn zijn doelpoging waagde. Mogelijk zat er wat frustratie bij Steijn na de 1-0, want hij was degene die het buitenspel ophief waardoor de goal geldig was. De wedstrijd tussen Groningen en Twente begon om 20.00 uur en is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

