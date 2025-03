‘Ambitieuze Premier League-club wil Steijn naar Engeland halen’

kan rekenen op belangstelling van Brighton & Hove Albion, zo weet men bij De Oosttribune op RTV Oost. De middenvelder van FC Twente is momenteel topscorer van de Eredivisie en heeft daardoor over interesse niets te klagen.

Hoewel Steijn topscorer van de Eredivisie is, wordt hij door Ronald Koeman nog altijd niet opgenomen in de voorselectie van Oranje. Clubwatcher Tijmen van Wissing vindt dat jammer, zo geeft hij aan. “Ik had het voor FC Twente toch een klein beetje gehoopt dat hij erbij zou zitten. Dat had ik die jongen ook enorm gegund”, stelt hij. In oktober liet Koeman ook al weten Steijn wel te volgen, maar tot een oproep voor Oranje kwam dat nog niet.

“Hij staat op de radar van Brighton & Hove Albion”, haakt presentator Bert van Losser erop in. Van Wissing weet niet of hij dat een goede stap vindt voor Steijn. “Ja, Brighton… Maar als je topscorer van Nederland wordt… Zijn voorkeur gaat volgens mij uit naar Zuid-Europa, het liefst Italië of Spanje. Maar ik zou hem toch lekker Duitsland adviseren”, is Van Wissing duidelijk.

Steijn zette net voor de kerst zijn handtekening onder een nieuw contract bij FC Twente, waardoor hij nog vastligt tot medio 2028. Mocht Brighton zich melden voor de aanvallende middenvelder, zullen de Tukkers hoog voor hem in de boom gaan zitten. Steijn vertegenwoordigt volgens het datamodel van FootballTransfers namelijk een geschatte transferwaarde (Estimated Transfer Value) van 12,7 miljoen euro.

