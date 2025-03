Grote deceptie: Gerald Alders 'waarschijnlijk' terug naar Ajax na 0 speelminuten

FC Twente kan de komende maanden niet beschikken over . De huurling van Ajax is vrijdag geopereerd aan de buitenmeniscus van zijn linkerknie, zo maakt Twente bekend. De revalidatie zal enkele maanden in beslag nemen.

Het is onduidelijk hoe Alders zijn blessure opliep. De jongeling werd op de slotdag van de winterse transfermarkt binnengehaald door Twente, maar speelde nog geen minuten voor zijn nieuwe club. Hij zat negentig minuten op de bank tegen sc Heerenveen (3-3) en RKC Waalwijk (2-0 zege), maar behoorde zondag niet tot de selectie voor het duel met NEC (2-0 zege). Vermoedelijk had zijn afwezigheid te maken met zijn blessure.

Er kans dat Alders nog speelminuten gaat maken voor Twente, is klein. De website Twentefans noemt het ‘waarschijnlijk’ dat Alders eerder zal terugkeren naar Ajax. Zo lijkt zijn verhuurperiode in De Grolsch Veste uit te lopen op een grote teleurstelling.

Openbaring bij Jong Ajax

De jonge Alders was in de eerste seizoenshelft een openbaring bij Jong Ajax. Hij viel regelmatig in positieve zin op en zijn ontwikkeling bleef niet onopgemerkt. Francesco Farioli haalde hem in de aanloop naar het uitduel met FK RFS in de Europa League bij de selectie. Alders zat in Letland voor het eerst op de bank bij de hoofdmacht en behoorde ook voor de thuisduels met Galatasaray en Feyenoord tot de selectie. Tot een debuut kwam het weliswaar nog niet, maar het was voor de rechtsback wel een beloning voor zijn goede optredens in de Keuken Kampioen Divisie.

Ajax was in de tussentijd echter op zoek naar een nieuwe vleugelverdediger. Devyne Rensch had de club ingeruild voor AS Roma en Farioli zag maar wat graag een vervanger komen. Ajax kwam in de zoektocht uit bij Lucas Rosa, die zowel op de rechter- als linkerflank uit de voeten kan. Dat geldt ook voor Alders, maar met Anton Gaaei, Jorrel Hato, Youri Baas en dus ook Rosa zit Farioli inmiddels ruim in de opties voor de backposities. Daarom mocht Alders verkassen.

