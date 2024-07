Lijnders ziet ‘lastige’ loting voor Red Bull Salzburg en deelt complimenten uit aan FC Twente

Red Bull Salzburg-trainer Pepijn Lijnders heeft gereageerd op de loting voor de derde voorronde van de Champions League. De Oostenrijkers werden daarin gekoppeld aan FC Twente, wat volgens de Nederlandse oefenmeester geen eenvoudige opgave zal worden.

“We zijn heel blij dat het voor ons binnenkort op internationaal niveau gaat beginnen”, geeft Lijnders aan op de clubwebsite van Red Bull Salzburg. “Ik voel het vuur bij iedereen in de club en ook bij onze fans. We gaan op de Champions League-avonden tegen grote Europese tegenstanders spelen, ook al is het pas de kwalificatie. Dat is iets heel bijzonders.”

Lijnders hoopt het met Red Bull Salzburg te schoppen tot het hoofdtoernooi van de Champions League, maar daarvoor moet er eerst worden gewonnen van FC Twente. Geen eenvoudige opgave, zo weet de Nederlandse keuzeheer. “Twente heeft de afgelopen drie jaar een ongelofelijke ontwikkeling doorgemaakt. Ze spelen heel duidelijk en goed georganiseerd. Je kunt zien dat ze goed worden gecoacht en als een team optreden. Hun derde plaats achter PSV en Feyenoord zegt al heel veel. Het bijzondere aan Twente is de sfeer in het stadion en hun fans. Daarom wordt dit voor ons een bijzondere en lastige wedstrijd.”

FC Twente en Red Bull Salzburg zullen op dinsdag 6 of woensdag 7 augustus in Oostenrijk tegenover elkaar staan in de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League. Een week later, op dinsdag 13 augustus, staat de return in de Grolsch Veste op het programma.

