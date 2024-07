FC Twente zet komst van Oranje-international nog niet uit het hoofd: ‘We hebben nog contact’

FC Twente hoopt nog altijd op de komst van . Trainer Joseph Oosting beseft echter dat het lastig wordt om de Oranje-international naar Enschede te halen. Dit komt mede door de prestaties van Weghorst op het Europees kampioenschap in Duitsland.

Oosting geeft te kennen in gesprek met De Twentsche Courant Tubantia dat er nog geen definitieve streep kan door de transfer van Weghorst naar FC Twente. “We hebben Wout nog niet uit het hoofd gezet. We hebben ook nog steeds contact, maar het wordt wel lastig”

Weghorst flirtte in het recente verleden meermaals met de Enschedeërs. Zo zou het zijn grote wens zijn om te spelen voor de club waar hij groot fan van is. Inmiddels heeft de 1.97 meter lange spits meerdere ijzers in het vuur, want ook Ajax en AS Roma zouden geïnteresseerd zijn in Weghorst. Sterker nog: de spits zou zelfs al aangegeven hebben graag voor Ajax te willen spelen.

De Oranje-international is bij Burnley nog in het bezit van een eenjarig contract, dat daarmee een gunstige onderhandelingspositie heeft. Daarnaast is er dus de plotselinge interesse van Ajax en AS Roma. "Wij hebben niet het budget om zomaar spelers te halen en kunnen lang niet altijd mee met andere clubs. En ik neem aan dat Burnley hem niet zomaar laat lopen", beseft Oosting.

FC Twente zal deze transferwindow sowieso een concurrent voor Ricky van Wolfswinkel aantrekken, zo erkent Oosting. "Ik ben van nature ongeduldig, maar ik ben niet drammerig. Dat was ik vorig seizoen ook niet toen we nog krap in de spelers zaten. Ik eis niet dat er morgen een nieuwe spits is. Dit is wat het is. We hebben een lijstje en we zoeken spelers die betaalbaar zijn, die ons beter maken en graag voor Twente willen spelen."

