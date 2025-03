Francesco Farioli verrast na zege op Almere City met uitspraak over Wout Weghorst

Hoewel zondagmiddag geen onderdeel uitmaakte van de selectie van Ajax voor het uitduel met Almere City, heeft hij wel degelijk een belangrijk aandeel gehad in de zwaarbevochten 0-1 overwinning op de hekkensluiter van de Eredivisie. Francesco Farioli vertelde na afloop op zijn persconferentie dat Weghorst voorafgaand aan de wedstrijd een speech heeft gehouden. Volgens de Italiaan hielp de aanvaller zijn teamgenoten daarmee aan ‘een goede start’.

Ajax nam Weghorst in augustus vorig jaar over van Burnley. Hoewel de Oranje-international voor de winterstop geen vaste basisplaats had, was hij in een aantal wedstrijden erg belangrijk voor zijn ploeg. Niet alleen als doelpuntenmaker, maar ook als aanjager. Weghorst bracht tijdens zijn meeste invalbeurten het een en ander teweeg en dat was na de jaarwisseling niet anders. Zo had hij op bezoek bij Fortuna Sittard als invaller nog een cruciaal aandeel in de moeizame 0-2 overwinning. Tijdens dat duel raakte Weghorst echter ook geblesseerd. Hij bleek de grote teen van zijn rechtervoet te hebben gebroken.

Ajax maakte daags na de ontmoeting in Limburg bekend dat Weghorst naar verwachting zes tot zeven weken aan de kant zou staan. Hij miste daardoor al onder meer het tweeluik met Union Sint-Gillis in de tussenronde van de Europa League. Mogelijk gaan ook beide wedstrijden tegen Eintracht Frankfurt in de achtste finales aan hem voorbij. Zondagmiddag behoorde hij dan ook niet tot de selectie voor het competitieduel met Almere City. Hij was echter wél van de partij in Flevoland. En volgens Farioli drukte Weghorst wel degelijk zijn stempel. “Dat is ook iets wat we week per week moeten bekijken”, zo reageerde de trainer op de persconferentie in eerste instantie op een vraag over het herstel en de rentree van Weghorst.

Volgens Farioli gaat het in ieder geval ‘goed’ met de aanvalsleider. “Vandaag was hij hier. Het is belangrijk voor ons om hem om ons heen te hebben, zijn aanwezigheid en wens om terug te keren. Vandaag hield hij een geweldige speech voor de wedstrijd en ik denk dat hij het team daarmee heeft geholpen om goed aan de wedstrijd te beginnen. We wachten op hem. Niet alleen als motivator, maar ook als speler, want jullie weten hoe belangrijk hij voor het team is”, zo klonk het namens de Italiaan. Hij kreeg vervolgens nog de vraag wat Weghorst tijdens zijn speech heeft gezegd, maar daar wilde hij niet op in gaan. “Goede dingen”, zo lachte Farioli.

Weghorst kwam sinds zijn komst afgelopen augustus 24 keer in actie voor Ajax. Hij staat op acht doelpunten en twee assists. Waar Farioli voor de winterstop flink rouleerde in de spitspositie, moest Weghorst het in de eerste weken na de jaarwisseling doen met invalbeurten. Zijn laatste minuten dateren van 9 februari in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Zijn aanwezigheid in de kraker tegen PSV op 30 maart lijkt een race tegen de klok te gaan worden. De interlands van het Nederlands elftal later deze maand mist hij sowieso. Weghorst behoort uiteraard niet tot de selectie van Ronald Koeman voor de dubbele ontmoeting met Spanje in de kwartfinale van de Nations League.

