Farioli komt na afloop Almere - Ajax met opvallende verklaring voor schrikmoment Matheus

Ajax speelde zondag allesbehalve goed in het uitduel met Almere City, maar neemt de drie punten wel mee naar Amsterdam (0-1). Een vroege treffer van Kenneth Taylor bleek voldoende voor de overwinning. In de tweede helft werd het nog even spannend door een minder moment van keeper , toen de bal op de lat belandde. Francesco Farioli heeft na afloop een verklaring voor het gedrag van de Braziliaan.

De Amsterdammers kwamen snel op voorsprong door een volley van Kenneth Taylor, waarna de ploeg van Farioli vrij weinig meer creëerde. Ajax leek zich naar een 0-1 overwinning te willen voetballen, wat uiteindelijk ook lukte. Toch mazzelde de koploper ook flink, toen keeper Matheus in de 49e minuut rare capriolen uithaalde. Na een diepe bal van Thom Haye kwam de goalie ineens ver zijn doel uit, waar dat niet nodig leek. Dat bood Kornelius Hansen de kans om uit te halen: zijn poging belandde op de lat. Na alle lof van vorige week waren veel Ajax-fans ineens een stuk minder zeker over de van Braga gehuurde Matheus.

Na afloop krijgt Farioli ook een vraag over dit hachelijke moment. Cristian Willaert van ESPN verwacht dat het gedrag van Matheus te verklaren is doordat hij nieuw bij de club is en er mogelijk sprake was van miscommunicatie. De Italiaanse trainer ziet dat anders. "Ik denk dat hij verwachtte dat de bal zou stuiteren en zo naar hem zou komen. Maar het veld was heel droog, waardoor de bal niet stuiterde en de vaart stokte. Op een normaal veld komt de bal op zijn borst terecht." Farioli legt het probleem dus niet neer bij de communicatie tussen verdediging en doelman. "Ik denk van niet."

Titelrace met PSV

Farioli wil na afloop geen stevige uitspraken doen over de titelrace met PSV. Momenteel heeft Ajax acht punten voorsprong op de Eindhovenaren, die dit weekend in Deventer verloren van Go Ahead Eagles. "We staan er goed voor met betrekking tot de toptwee en de Champions League-plekken." Willaert hoopt dat de coach nog iets spannends zegt, maar Farioli wil daar verder niks aan toevoegen. "Nee, niet echt", besluit de Italiaan.

