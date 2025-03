Farioli opnieuw geconfronteerd met ietwat vulgaire uitspraak, trainer barst volledig in lachen uit

Ajax neemt het zondagmiddag buitenshuis op tegen Almere City. Remko Pasveer en Josip Sutalo zijn de meest opvallende afwezigen in de basisopstelling, terwijl trainer Francesco Farioli voor het duel toegaf niet naar Go Ahead Eagles - PSV (3-2) te hebben gekeken.

De Amsterdammers zijn ondertussen titelfavoriet in de Eredivisie, nu concurrent PSV maar punten blijft verspelen. De voorsprong van Ajax op de ploeg van Peter Bosz kan zondag groeien naar acht punten. Zaterdag stond Go Ahead - PSV op het programma, maar Farioli heeft dit duel van de Eindhovenaren - zoals wel vaker dit seizoen - niet bekeken. "Gisteren had ik een heerlijke avond met mijn familie, met Thomas en Lea (zijn kinderen)", zo vertelt de Italiaan bij ESPN. "Mijn dochter is een enorme voetbalfan en zij is de baas. Zij beslist dus wat we kijken en zij wilde Napoli - Inter zien (1-1, red.). Het resultaat van PSV heb ik wel gezien."

Remko Pasveer kampt met een lichte blessure, maar lijkt bijna weer hersteld. Toch begint de ervaren goalie zondag op de bank. "Hij heeft pas gisteren weer volledig met het team getraind. We wilden hem wat meer dagen geven om helemaal te herstellen, zodat hij klaar is voor de volgende wedstrijden." Sutalo zit helemaal niet bij de selectie van zondag. De verdediger kampt met een schouderblessure, die iets erger lijkt dan vooraf gedacht. "Ja, we moeten goed omgaan met de pijn die hij heeft. Voor vandaag was het niet mogelijk, we kijken elke dag opnieuw hoe het ervoor staat. Het is niet al te ernstig, maar moeten het gevoel van de speler zelf respecteren."

Op het einde van het interview wordt Farioli weer eens geconfronteerd met een ietwat vulgaire uitspraak van Christian Willaert, die past bij de huidige staat van Ajax. "Heb je je 'gouden pik' weer meegenomen?", luidt de vraag van de journalist. Farioli barst flink in lachen uit. "Nee", zegt de trainer eerst en neemt de tijd om even uit te lachen. "Nou ja, ik weet het niet."

