Opstelling Ajax: Pasveer ontbreekt ook in Almere, Farioli voert drie wijzigingen door

De opstelling van Ajax voor het uitduel bij Almere City is bekend. Eerste keeper keert terug in de wedstrijdselectie maar wordt op de bank gehouden, waardoor voor de tweede opeenvolgende wedstrijd onder de lat mag beginnen. Francesco Farioli voert in zijn basiself drie wijzigingen door ten opzichte van het met 2-0 gewonnen inhaalduel met Go Ahead Eagles van afgelopen weekend.

Ajax kan zondag profiteren van de nieuwe uitglijder van nummer twee PSV. De Eindhovenaren gingen zaterdagavond in Deventer opnieuw onderuit tegen Go Ahead Eagles (3-2), nadat diezelfde club midweeks ook al verantwoordelijk was voor de bekeruitschakeling van de regerend landskampioen (1-2). Wint Ajax in Almere, dan vergroot de koploper - met nog tien wedstrijden te gaan - het gat met de nummer twee tot acht punten.

Matheus verdedigt zondagmiddag opnieuw het doel van Ajax, dat dus nog niet weer kan beschikken over eerste keus Remko Pasveer. Achterin ontbreekt Josip Sutalo nog altijd, hij wordt vervangen door Daniele Rugani, waar Ahmetcan Kaplan vorige week nog de voorkeur kreeg. Op het middenveld verdwijnt Jorthy Mokio uit het basiselftal, om plaats te maken voor Kian Fitz-Jim. Voorin mag Steven Berghuis beginnen op de rechterflank, waardoor Bertrand Traoré zijn basisplaats kwijt is.

Opstelling Ajax

Matheus; Gaaei, Rugani, Baas, Hato; Klaassen, Taylor, Fitz-Jim; Berghuis, Brobbey, Godts.

Ook de opstelling van de thuisploeg is bekend. Ten opzichte van het uitduel bij Feyenoord, waarin Almere City op weg leek naar een stunt maar in blessuretijd de 2-1 moest incasseren, voert trainer Jeroen Rijsdijk twee wijzigingen door. Middenvelder Jochem Ritmeester van de Kamp, die in De Kuip een hoofdblessure opliep, is er vandaag niet bij. Zijn plek in de basis wordt overgenomen door Anass Tahiri. Daarnaast verdwijnt Ruben Providence eveneens uit het elftal, maar de Fransman zit wél op de bank. Op zijn plaats in de voorhoede mag landgenoot Junior Kadile het tegen Ajax laten zien.

Opstelling Almere City

Bakker; Akujobi, Lawrence, Visus, Zagaritis; Haye, Tahiri; Kadile, Hansen, Brym, Robinet.

