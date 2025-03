PSV verliest wéér van Go Ahead Eagles en rolt rode loper uit voor Ajax

PSV heeft opnieuw verloren in de Eredivisie. Afgelopen woensdag gingen de Eindhovenaren onderuit tegen Go Ahead Eagles in het eigen Philips Stadion, en ook op zaterdagavond, tijdens een reguliere competitiewedstrijd, waren de mannen van Peter Bosz niet goed genoeg voor de drie punten. Sterker nog, er werd verloren. In De Adelaarshorst werd het uiteindelijk 3-2 door een late treffer van Antman.

Voor de Eredivisiewedstrijd tussen Go Ahead Eagles en PSV waren er enkele belangrijke wijzigingen in de opstelling van de Eindhovenaren. Walter Benítez verving Joël Drommel als doelman. Op het middenveld kwam Ismael Saibari in de basis voor Joey Veerman, die last had van lichte liesklachten. Noa Lang keerde terug in de aanval, terwijl Ivan Perisic op de bank begon. Go Ahead Eagles moest het doen zonder de geschorste Gerrit Nauber, met Aske Adelgaard die zijn plek innam.

De wedstrijd begon op een vrij saaie manier. PSV kreeg wel wat mogelijkheden via Saibari, maar het waren geen echt grote kansen. De eerste poging van Go Ahead Eagles resulteerde direct in de openingstreffer. Victor Edvardsen rende over de rechterflank en gaf de bal hard voor. Oliver Antman stond op de juiste plek en tikte de bal simpel achter Benítez. Zo stonden de Deventenaren wéér op voorsprong tegen PSV.

In de 31ste minuut werd het 1-1 door Luuk de Jong. De spits kreeg de bal op perfecte hoogte om binnen te koppen van Olivier Boscagli, en dat gebeurde ook. Slechts drie minuten later werd het 1-2 voor PSV, toen Lang van afstand probeerde. De bal dwarrelde via het been van een Go Ahead Eagles-speler achter Jari De Busser. Een fortuinlijke treffer voor PSV, maar de Brabanders leidden wel.

Pas relatief laat in de tweede helft kwamen er echt grote kansen voor beide ploegen. In de 70ste minuut schoot debutant Pettersson de bal na een geweldige counter binnen, maar uiteindelijk werd het als buitenspel afgevlagd. Na wikken en wegen van de VAR was het niet veel later alsnog 2-2. Edvardsen kreeg de bal voor zijn voeten in de 74ste minuut en schoot hard achter Benítez. Zo stond het weer gelijk. In de 88ste minuut schoot Antman de 3-2 nog tegen de touwen na een mooie actie. PSV rolt de rode loper uit voor Ajax.

