Noa Lang draait door en geeft 'kopduw' aan tegenstander

Een opvallend moment aan het begin van de tweede helft bij Go Ahead Eagles – PSV. werd boos op verdediger en duwde zijn eigen hoofd tegen dat van Adelgaard aan.

In de 47ste minuut van de wedstrijd trok Adelgaard aan de arm Lang, die woest reageerde. De PSV’er draaide zich om, liep richting Adelgaard en duwde zijn hoofd tegen dat van de tegenstander aan. Scheidsrechter Pol van Boekel kende een gele kaart toe. De fans van Go Ahead reageerden met een opvallend spreekkoor: "Noa moet de IJssel in."

Lang had al wat frustratie meegenomen uit de eerste helft. Hij scoorde daarin de 1-2 en werd toen luidkeels uitgefloten. Lang reageerde daarop door richting het thuispubliek te rennen en uitbundig te juichen. PSV-aanvoerder Luuk de Jong handelde direct door Lang weg te halen.

'Overdreven reactie van Lang'

“Dan heb je een kwartier binnen gezeten en is Lang blijkbaar niet gekalmeerd”, zei ESPN-commentator Mark van Rijswijk na het opstootje met Adelgaard. “Een overdreven reactie van Lang, die alles te maken heeft met wat er in de eerste helft is gebeurd.”

