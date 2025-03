Buitenspellijn tegen PSV zorgt voor grote vraagtekens bij Paul Simonis

Oscar Pettersson dacht zaterdag een droomdebuut te beleven bij Go Ahead Eagles, maar zijn doelpunt tegen PSV werd afgekeurd wegens buitenspel. De lijn die werd getrokken om de situatie te beoordelen, zorgt voor vraagtekens op sociale media en bij Go Ahead-trainer Paul Simonis.

In de 69ste minuut van de wedstrijd ontving Pettersson de bal van Victor Edvardsen en schoot hij raak bij de tweede paal. Scheidsrechter Pol van Boekel zag in eerste instantie geen reden om de treffer af te keuren, maar videoscheidsrechter Stan Teuben oordeelde na een onderbreking van twee minuten dat er sprake was van buitenspel. Petterson stond ogenschijnlijk buitenspel met zijn knie.

Lang hoefde Go Ahead niet te treuren, want vlak na het afgekeurde doelpunt maakte Edvardsen alsnog de 2-2. Toch betwijfelen veel kijkers of Pettersson wel echt buitenspel stond. De lijn hoort loodrecht te zijn, waardoor enige kanteling wel normaal is.

"Wat ik zie is dat de lijn niet netjes recht loopt. Het kan aan mij liggen", reageert trainer Simonis voor de camera van ESPN. "Ik heb het idee dat de lijn niet evenwijdig loopt aan het zestienmetergebied. Volgens mij is de ruimte bovenin het beeld kleiner dan bovenin. Maar ik ben niet heel goed in wiskunde."