Ajax-fans stellen mening razendsnel bij: 'Wat een mafklapper'

De invalkeeper van Ajax, , kreeg vorig weekend veel lof na zijn debuut voor de club tegen Go Ahead Eagles (2-0). Tijdens de wedstrijd tegen Almere City van zondag is het echter bibberen geblazen met de Braziliaanse goalie. Zo veroorzaakte hij in het begin van de tweede helft een gevaarlijk moment, iets wat supporters hem niet in dank afnemen.

Matheus hield in de eerste helft in Almere zijn doel schoon, maar leek wel met iets van overmoed te spelen. In de tweede helft ging dat bijna mis voor de Amsterdammers. Bij een 1-0 voorsprong kwam de doelman in de 49e minuut opeens flink zijn goal uit na een diepe bal van Thom Haye, waar dat helemaal niet nodig leek. Dat bood Kornelius Hansen de kans om van afstand op doel te mikken. Tot grote opluchting van Matheus en iedereen die Ajax een warm hart toedraagt, belandde de bal op de lat. De keeper verontschuldigde zich vervolgens richting zijn teamgenoten.

Waar Matheus vorige week veel complimenten in ontvangst kon nemen en zelfs tot eerste doelman van volgend seizoen werd uitgeroepen, is dat zondag helemaal anders. De Braziliaan krijgt het flink te voorduren op X. Een Ajax-fan denkt dat hij hartproblemen krijgt als Matheus langer het doel van de club verdedigt, terwijl iemand anders hem een 'clown' noemt, 'die denkt dat hij Neuer is'. Een derde supporter ziet gelijkenissen met André Onana, die ook op vreemde momenten te betrappen was.

Je bent keeper Matheus, geen middenvelder. — Edvardsen Ball (@Edvardsen_Era) March 2, 2025

Leuke keeper als stand-in maar je moet er toch niet aan denken dat ie elke wedstrijd op goal staat. Denk aan mijn hart. #matheus #almaja #ajax — Count Ajaxula (@CountAjaxula) March 2, 2025

Inmiddels denkt Matheus dat hij Neuer is. Wat een clown.#almaja — Alexander (@Alexand26765581) March 2, 2025

Die #Matheus moet niet te veel in zijn eigen gaan geloven na vorige week. #almaja — klomp76 (@klomp76) March 2, 2025

Die Matheus is een mafklapper qua keeper, moet je na dit seizoen wegdoen — VD Berg , Felix (@Flixxie1) March 2, 2025

Dit is ook Matheus denk ik. Opvolger van Circus Onana — Peter Wolbers (@peterwolbers) March 2, 2025

