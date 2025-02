Ajax-debutant Matheus oogst ook ná het laatste fluitsignaal lof: 'Wat een held!'

Doelman beleefde zondagmiddag een prima debuut in het eerste elftal van Ajax. De 32-jarige Braziliaan, in de winterstop overgekomen van SC Braga, verving eerste keus Remko Pasveer met verve en hield tegen Go Ahead Eagles zijn doel schoon. Na afloop deed Matheus nóg iets opvallends.

Matheus kan terugkijken op een solide debuut in de Johan Cruijff ArenA. De keeper leek in de slotfase nog wel de gelijkmaker te moeten incasseren, maar na het bekijken van de beelden bleek dat aan de treffer van Julius Dirksen hands vooraf was gegaan. Géén 1-1 dus, waarna Oliver Edvardsen zijn vorige club luttele minuten later pijn deed en de 2-0 eindstand op het bord zette.

Terwijl ál zijn ploeggenoten al lang en breed van het veld waren verdwenen, had Matheus het na afloop van de wedstrijd nog heel druk. De Braziliaan ging alle aan een rolstoel gebonden supporters achter het doel één voor één bij langs en maakte tijd om met elk van hen op de foto te gaan. "Matheus, wat een held", schrijft een toeschouwer op X.

De supporters van Ajax zijn sowieso zeer te spreken over het debuut van Matheus. "Hij heeft een goede eerste beurt gemaakt!", schrijft een fan op X. "Wat mij betreft Matheus Man of the Match", meent een ander. Alex Kroes krijgt een duidelijk advies van een derde Ajax-fan: "De koopoptie op Matheus gewoon meteen lichten", schrijft deze supporter. "Pasveer kan niet eeuwig door, hier is je ideale vervanger."

