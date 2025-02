'Engelse grootmachten sturen massaal scouts naar Ajax voor toptalent'

Het is nog maar de vraag of Ajax lang kan genieten van de talentvolle Jorthy Mokio. De zestienjarige Belg maakte recentelijk zijn basisdebuut in de hoofdmacht van de Amsterdamse club, maar zou nu al de interesse hebben gewekt van diverse Europese topclubs. Het toptalent zou in de belangstelling staan van onder meer Manchester City, Arsenal en Chelsea.

Het Engelse CaughtOffside weet te melden dat Manchester City, Arsenal en Chelsea allemaal scout naar Ajax hebben gestuurd om Mokio te bekijken. The Blues lijken op dit moment wel het meest concreet voor de zestienjarige verdediger annex middenvelder. Ook vanuit Duitsland is er interesse voor het toptalent, zo zou Bayern München hem ook op de korrel hebben.

Mokio maakte afgelopen zomer de overstap van het Belgische KAA Gent naar Ajax. De jonge Belg maakte op 29 augustus vorig jaar in de play-offs van de Europa League tegen Jagiellonia Bialystok zijn debuut in het eerste van de Amsterdammer. De verdediger kwam een kwartier voor tijd in de ploeg voor Kian Fitz-Jim. De afgelopen weken neemt de carrière van de jonge Belg een vlucht. Zo maakte Mokio in het Eredivisie-duel met Fortuna Sittard zijn basisdebuut in Ajax 1.

Dat basisdebuut viel dermate in de smaak dat Farioli hem ook opstelde in de uitwedstrijd tegen Union Sint-Gillis in de tussenronde van de Europa League. Die wedstrijd stal de jongeling de show met een geweldig optreden, dat hij wist te bekronen met een treffer. De jeugdinternational van België heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2027.

