'Ajax gered door blessure in eerste helft tegen Union'

Ajax en trainer Francesco Farioli zijn tegen Union Sint-Gillis 'gered' door de blessure van . Dat stelt clubwatcher Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Volgens de journalist waren de Amsterdammers het spoor een beetje bijster tot aan de rust.

Ajax kroop donderdagavond door het oog van de naald tegen het Belgische Union Sint-Gillis. De ploeg van Farioli verdedigde in de Johan Cruijff ArenA een 2-0 voorsprong uit het heenduel, maar zag deze als sneeuw voor de zon verdwijnen. Na een kleine dertig minuten keek Ajax in eigen huis, met een man minder na rood van Davy Klaassen, tegen een 0-2 achterstand aan. Uiteindelijk wist Ajax te overleven en sleepte het een verlenging uit het vuur. Daarin was Kenneth Taylor trefzeker namens de Amsterdamse ploeg, waardoor Ajax dooring in de Europa League.

Bij Kick-off wordt gesteld dat Farioli 'wederom' niet is afgestraft voor zijn gekozen opstelling. "In plaats van dat Farioli dacht: in Brussel is het kwartje de goede kant op gevallen, laat ik dat risico niet nog een keer nemen. Net als in België stelde hij ook nu weer een halve B-ploeg op", is Verweij kritisch. "Ik moet zeggen: ze begonnen wel heel goed. Hato moet normaal gesproken de 1-0 binnenkoppen en dan speel je, denk ik, een hele andere wedstrijd."

"Daarna was het gewoon helemaal weg", concludeert Verweij vervolgens. "Die 0-2 ruststand is echt een wonder. Volgens mij werd Farioli ook een beetje gered door het uitvallen van Rasmussen en dat hij op dat moment al Taylor kon brengen. Want tot de rust was Ajax, en volgens mij ook de technische staf, het spoor echt wel een beetje bijster. Toen was het een geluk dat het 'maar' 0-2 was tegen Union Sint-Gillis. In de rust heeft hij het wel heel goed recht gezet en goed neergezet."

Ajax heeft geluk aan de kont hangen

Valentijn Driessen slaat daar op aan en stelt dat Farioli de mensen erin heeft gezet die 'erin horen te staan'. "Hij is een soort 5-3-1 gaan spelen, gewoon de boel dichttimmeren. Dus ja, meer kon je ook gewoon niet doen. Ajax heeft één kans gehad en dat was van de goed spelende Traoré. En uiteindelijk die strafschop na die handsbal dan. Dit was natuurlijk wel het geluk wat Ajax aan de kont heeft hangen dit seizoen. Dit heeft niks met wijsheid te maken."

Verweij is het daar niet helemaal mee eens. "Farioli zei zelf dat je een ploeg niet even een injectie kan geven en dat er opeens fighting spirit is. Hij noemde, en dat was een tikkeltje overdreven, zijn spelers strijders, want ze hadden geweldig gestreden. Maar hij heeft dit wel in de ploeg gekregen. En het is lang niet dezelfde selectie als vorig seizoen want er zijn een heleboel spelers bijgekomen, maar hij heeft dit elftal wel naar zijn hand gezet. Ze geven nooit op", stelt de clubwatcher.

De journalist kijkt daarbij ook terug naar het afgelopen seizoen. "Vorig jaar betekende de eerste de beste tegenslag ook een nederlaag voor Ajax. Als je ziet hoeveel veerkracht ze nu tonen, ook in deze tweede helft, dat was aanstekelijk. Als je die sfeer in de ArenA zag, normaal gesproken waren ze na zo'n eerste helft gewoon het stadion uitgefloten. Het publiek omarmde ze en waardeerde de vechtlust, waarna er weer de polonaise werd gelopen", besluit Verweij.

