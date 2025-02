Naast Pasveer en Taylor nóg een grote uitblinker bij Ajax: buitenlandse scouts worden op tv getipt

Hans Kraay junior is bijzonder lovend over de ontwikkeling die dit seizoen doormaakt bij Ajax. De jonge verdediger was in het afgelopen seizoen al een van de weinige lichtpuntjes in Amsterdam, maar in de huidige jaargang, en zeker na jaarwisseling haalt hij vrijwel wekelijks een goed niveau. Hato was onlangs in De Klassieker tegen Feyenoord al een van de uitblinkers bij Ajax en liet zich ook donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen Union Sint-Gillis in de tussenronde van de Europa League van zijn beste kant zien.

Ajax had donderdagavond z’n handen vol aan Union Sint-Gillis. Na de 0-2 overwinning in de heenwedstrijd in Brussel leken de Amsterdammers zich al op te mogen maken voor een plek bij de laatste zestien in de Europa League, maar daar bleek in de thuiswedstrijd tegen de Belgen niets van waar. De ploeg van trainer Francesco Farioli kwam na zestien minuten voetballen op een 0-1 achterstand en werd vervolgens zeker een kwartier volledig overlopen. Promise David maakte er vanaf de stip 0-2 van, nadat Davy Klaassen opzichtig hands had gemaakt en met rood moest inrukken. Ajax beleefde een dramatische eerste helft en het Europese avontuur leek al vroegtijdig tot een einde te gaan komen, maar een benutte strafschop in de verlenging bezorgde de koploper van de Eredivisie tóch een ticket voor de volgende ronde.

Kenneth Taylor nam in de openingsfase van de verlenging zijn verantwoordelijkheid en ging vol zelfvertrouwen achter de bal staan. Na zijn winnende treffer tegen Feyenoord op 2 februari jongstleden maakte hij opnieuw een bijzonder belangrijke goal. “Taylor was geweldig, maar als je als buitenlandse scout de afgelopen vier, vijf wedstrijden naar Hato zit te kijken… Dan ga je hem halen”, zo zei Kraay junior donderdagavond in het programma Voetbalpraat op ESPN. De verslaggever is erg lovend over de jonge verdediger, die vorige maand nog nadrukkelijk in verband werd gebracht met een overstap naar Liverpool. “Daar zit een vertrouwen in, er zit een drive in… Het inpassen, kort dekken, indribbelen…”, zo somt Kraay junior op. Hato perste er in de verlenging nog een enorme sprint uit. Met het einde van de verlenging in zicht schoot de kramp er dan ook flink in bij de linkspoot.

Ajax are unable to remove the cramps of Jorrel Hato, he can't play on.



It could be 9 vs 11 here. pic.twitter.com/SsjV2x61tL — TheEuropeanLad (@TheEuropeanLad) February 20, 2025

Voor Kees Kwakman zijn de sterke optredens van Hato geen verrassing mee. “Dat weten we al langer toch? Hij was vorig jaar al een van de weinigen die z’n kop boven water hield. Hij maakte ook wel fouten, maar als jonge jonge was hij op een gegeven moment al aanvoerder en dit seizoen heeft hij het eigenlijk doorgezet, als linksback”, zo klonk het namens de oud-voetballer van onder meer NAC Breda en FC Groningen. Winston Bogarde, die het afgelopen jaar nadrukkelijk aan de slag is gegaan met Hato, uitte zich nog niet zo lang geleden nog kritisch richting Farioli over het feit dat hij de Oranje-international uit het centrum heeft gehaald en op de linksbackpositie heeft geposteerd. Kwakman daarentegen is van mening dat het een goede zet is geweest. “Dat wilde hij eigenlijk niet, maar ik denk dat het een hele goede plek is voor hem.”

