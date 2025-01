Naast Brobbey wordt ook Hato plots gelinkt aan vertrek bij Ajax, fikse transfersom genoemd

Ajax wacht nog een enerverend slot van de winterse transferwindow. Naast de interesse van West Ham United in zou ook zich op belangstelling vanuit Engeland kunnen verheugen. Volgens transferjournalist Gudy Galetti overweegt Liverpool in de laatste week nog een poging te wagen om de jonge verdediger naar Engeland te halen. Hato zou zaterdag zijn gespot op Anfield. Galetti meldt dat Ajax met een bod van z’n dertig miljoen euro zou kunnen worden overtuigd om mee te werken aan een vertrek van de Oranje-international.

Hato maakte begin 2023 zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax en heeft zich sindsdien stormachtig ontwikkeld. Hij maakte in de laatste weken van het seizoen 2022/23 al zijn opwachting in de basiself en was in het afgelopen seizoen een van de weinige lichtpuntjes in de Johan Cruijff ArenA. Hato droeg bovendien al een paar keer de aanvoerdersband. De ontwikkeling van de linkspoot bleef natuurlijk niet onopgemerkt. Ronald Koeman liet hem debuteren in het Nederlands elftal en hij wordt regelmatig in verband gebracht met een overstap naar een Europese topclub.

Dat is deze transferwindow niet anders. Galetti meldt zondag dat Liverpool om meerdere redenen overweegt om deze maand nog werk te maken van de komst van Hato. De verdediger staat naar verluidt al langer op het verlanglijstje van Liverpool, maar gold in eerste instantie als target voor komende zomer. De huidige koploper van Engeland, die wordt getraind door Arne Slot, zou nu overwegen om hem deze window al binnen te halen. Eén van de redenen hiervoor is de onzekerheid omtrent Virgil van Dijk zijn toekomst. De aanvoerder is in het bezit van een aflopend contract. Liverpool wil dolgraag met hem door, maar witte rook lijkt nog niet aanstaande.

Meer topclubs jagen op handtekening Hato

Slot bewondert bovendien de multi-inzetbaarheid van Hato. Hij speelt bij Ajax voornamelijk als linksback, maar was vorig seizoen nog een vast gezicht in het centrum. Volgens zijn huidige trainer Francesco Farioli zou hij bovendien ook als controlerende middenvelder uitstekend uit de voeten kunnen. Volgens Galetti heeft ook de toenemende concurrentie van andere Europese grootmachten Liverpool doen besluiten om deze periode mogelijk al een poging te wagen om Hato los te weken bij Ajax. Galetti noemt onder meer Real Madrid en Chelsea als clubs die ‘recentelijk’ navraag zouden hebben gedaan naar Hato zijn situatie én bovendien een bod voorbereiden voor een zomerse transfer.

Geïnteresseerde clubs zullen wel diep in de buidel moeten tasten. Hato heeft nog een doorlopend contract en is bovendien onomstreden in het elftal van Farioli. Ajax zal hem ongetwijfeld normaal gesproken niet in de winterse transferwindow al willen laten gaan, maar volgens Galetti zijn de Amsterdammers - mede door de huidige financiële situatie - bij een aanbieding van zo’n dertig miljoen euro mogelijk te overtuigen om in ieder geval over een transfer na te gaan denken. The Reds hebben zich vooralsnog niet gemeld in Amsterdam, maar Galetti sluit niet uit dat ze op korte termijn van zich zullen laten horen.

🚨💭 #Liverpool are now considering making a move to sign #Ajax defender #Hato during THIS transfer window.



⚔️ No decision was made, but #LFC would like to avoid facing the fierce competition for Jorrel this summer.



🗞️ All the details on @TEAMtalk 👇https://t.co/FoBKPvWi0r — Rudy Galetti (@RudyGaletti) January 26, 2025

Hato gespot op Anfield

Of Liverpool inderdaad deze periode nog werk gaat maken van de komst van Hato, zal moeten blijken. De Oranje-international voedt de geruchten in ieder geval met zijn aanwezigheid op Anfield zaterdag. Op social media gaan foto’s rond van een lachende Hato op bezoek bij Liverpool, dat een wedstrijd speelden tegen Ipswich Town (4-1 winst). Voor Ajax stond dit weekeinde geen wedstrijd op het programma, dus het zou ook goed kunnen dat Hato op Anfield was om landgenoten Ryan Gravenberch, Cody Gakpo en Van Dijk aan het werk te zien. Brobbey werd vrijdagavond nog gespot in een vliegtuig richting Londen én zou ook zijn gezien in de Engelse hoofdstad.

It's him. This is the Insta story of one of his mates from today pic.twitter.com/T7PIp1WluW — barry (@BackseatsmanLFC) January 25, 2025

