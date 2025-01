‘Ajax moet vrezen voor vertrek Hato en kan flink cashen’

Chelsea wil deze transferperiode oppikken bij Ajax, zo weet CaughtOffside. Volgens het Engelse medium zijn de Londenaren inmiddels de voornaamste kandidaat om de jonge verdediger over te nemen en zijn ze Real Madrid daarin voorbijgestreefd.

Hato wordt al langer aan een vertrek bij Ajax gelinkt. In juli werd duidelijk dat Real Madrid de ontwikkeling van de verdediger nauwlettend in de gaten hield. Begin december werden er met Chelsea en Arsenal nog twee mogelijke bestemmingen aan toegevoegd. Volgens CaughtOffside is het Chelsea dat nu werk wil gaan maken van de komst van Hato.

De Londenaren zien in Hato de ideale verdediger van de toekomst, waarbij met name zijn leeftijd en veelzijdigheid een doorslaggevende rol spelen. Om zijn komst te realiseren, staan The Blues ervoor open om onder meer Kiernan Dewsbury-Hall van de hand te doen. Toch zal een transfer van de vijfvoudig international er niet zomaar van komen. Ajax zou namelijk een bedrag van circa vijftig miljoen euro willen voor de achttienjarige verdediger.

Hoewel ook Real Madrid nog steeds interesse in Hato heeft, lijkt de kans groter dat de verdediger naar Engeland verhuist. Bronnen melden namelijk aan CaughtOffside dat Chelsea een streepje voor heeft op de Champions League-winnaar. Ook Arsenal wordt nog altijd genoemd als mogelijke bestemming, maar lijkt het af te moeten leggen.

Moet Ajax Jorrel Hato deze winter laten vertrekken? Laden... 24.3% Ja 48.8% Alleen bij een goed bod 27% Nee 738 stemmen

