Oosting onder de indruk van Ajax-talent: 'Interessante speler met een prettig profiel'

Joseph Oosting heeft gereageerd op de mogelijke interesse van FC Twente in Jayden Banel. De Tukkers zouden hebben geïnformeerd bij Ajax naar de mogelijkheid om de twintigjarige vleugelaanvaller te huren. Oosting zelf geeft aan wel gecharmeerd te zijn van de talentvolle Ajacied.

FC Twente is naarstig op zoek naar buitenspelers, aangezien de huidige vleugelspelers momenteel nauwelijks rendement hebben. Zo staat zomeraanwinst Sayf Ltaief staat na zestien competitiewedstrijden op nul treffers en twee assists. Daan Rots heeft vijftien duels gespeeld en heeft ook nog altijd niet gescoord dit seizoen. Wel heeft de rechtsbuiten vier assists achter zijn naam staan. Mitchell van Bergen staat zowel qua doelpunten als assists nog op de hatelijke nul. Tot slot heeft FC Twente nog de beschikking over Younes Taha, maar de jeugdinternational van Marokko is al een tijdlang uit de running met een beenbreuk.

Technisch directeur Arnold Bruggink erkent dan ook dat er een buitenspeler bij moet, maar geeft die garantie niet af aan de FC Twente-supporters. De Tukkers hebben de voorbije periode nog geprobeerd om Miliano Jonathans in te lijven, maar de twintigjarige smaakmaker van Vitesse koos voor een overgang naar concurrent FC Utrecht.

Berichtgeving Telegraaf over Banel ontkracht

Deze week bracht De Telegraaf naar buiten dat FC Twente bij Ajax heeft geïnformeerd naar het huren van Banel, die dan wel zijn contract in Amsterdam moest verlengen. Leon ten Voorde, FC Twente-watcher van De Twentsche Courant Tubantia, liet al meteen weten dat de twintigjarige linkspoot momenteel geen serieuze optie is voor de Tukkers.

Banel 'interessante speler' volgens Oosting

Desgevraagd laat Oosting in gesprek met RTV Oost weten wel gecharmeerd te zijn van de kwaliteiten van Banel. "Mijn mening over hem heb ik aan Bruggink gegeven. Zijn profiel vind ik prettig. Het is een jonge jongen, een interessante speler, maar hij gaat zijn contract verlengen bij Ajax. Vaak is het ook een spel. En ik doe niet mee aan geruchten", is de coach duidelijk.

