'Trots' FC Twente komt vlak voor Eredivisie-hervatting met groot nieuws

Het stadion van FC Twente blijft de komende tien jaar 'De Grolsch Veste' heten. Dat meldt FC Twente via de officiële kanalen. De Enschedese club en de bierbrouwer hebben hun langdurige samenwerking nogmaals met tien jaar verlengd. Daarmee blijft Grolsch tot medio 2034 verbonden aan de Tukkers als sponsor en naamgever van het stadion.

FC Twente, dat dit jaar zijn zestigjarige jubileum viert, is al zestig jaar verbonden met de bierbrouwer in een partnerschap. "We zijn trots op de jarenlange samenwerking met Grolsch en zijn blij dat we ons partnership hebben verlengd", aldus Marco Behrens, manager commerciële zaken bij FC Twente.

"Onze gedeelde kernwaarde noaberschap komt perfect tot uiting in dit langlopende partnership. Grolsch is vanaf 1965 nauw verbonden aan de club, erg betrokken en diepgeworteld in de regio. ‘De Grolsch Veste’ en FC Twente zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We kijken uit naar de komende tien jaar en naar opnieuw een fijne samenwerking met Grolsch", vervolgt Behrens.

FC Twente speelt sinds 2008 in De Grolsch Veste

De eerste thuisbasis van FC Twente was Stadion Het Diekman aan de J.J. van Deinselaan in de wijk Varvik-Diekman in Enschede. Hier speelden de Tukkers op 22 april 1998 hun laatste thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (3-1). Vanaf het seizoen 1998/1999 verkaste FC Twente naar het Arke Stadion. Tot aan de verbouwing in 2008 droeg het deze naam, waarna het stadion na de uitbreiding werd omgedoopt in De Grolsch Veste.

🤝 𝐄𝐧 𝐧𝐨𝐠 𝐞𝐞𝐧𝐬 𝟏𝟎!

🔴 ‘𝘋𝘦 𝘎𝘳𝘰𝘭𝘴𝘤𝘩 𝘝𝘦𝘴𝘵𝘦’ 𝘣𝘭𝘪𝘫𝘧𝘵 𝘥𝘦 𝘬𝘰𝘮𝘦𝘯𝘥𝘦 𝟣𝟢 𝘫𝘢𝘢𝘳 𝘥𝘦 𝘯𝘢𝘢𝘮 𝘷𝘢𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘴𝘵𝘢𝘥𝘪𝘰𝘯. '𝘞𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘦𝘯 𝘦𝘦𝘯 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘪𝘦 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘷𝘰𝘦𝘵𝘣𝘢𝘭, 𝘯𝘰𝘢𝘣𝘦𝘳𝘴𝘤𝘩𝘢𝘱 𝘦𝘯 𝘥𝘦𝘻𝘦 𝘣𝘪𝘫𝘻𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦… pic.twitter.com/mty5xjD5gZ — FC Twente (@fctwente) January 10, 2025

