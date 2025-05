Van der Gijp keert zich tegen Vandaag Inside-gast: 'Haar niet meer uitnodigen'

Vandaag Inside-analist René van der Gijp heeft zijn bedenkingen bij de uitzendingen van Studio Voetbal. De oud-voetballer adviseert de NOS om ‘het roer om te gooien’ om de teruggelopen kijkcijfers het hoofd te bieden. Studio Voetbal moet in zijn ogen geen gasten uitnodigen ‘die niets zeggen’. Van der Gijp trekt de vergelijking met een gast die onlangs bij Vandaag Inside was: VVD-fractievoorzitter Dilan Yesilgöz.

Zondagavond keken lineair 389.000 mensen naar Studio Voetbal, dat concurreerde met onder meer de Grand Prix van Miami. Het was bovendien een weekend waarin Ajax niet in actie kwam. Earnest Stewart, de technisch directeur van PSV, was te gast bij het praatprogramma op NPO1. Verder zaten Pierre van Hooijdonk, Arno Vermeulen, Theo Janssen en presentator Sjoerd van Ramshorst aan tafel. De week ervoor noteerde Studio Voetbal, inclusief uitgesteld kijken, 526.000 kijkers.

”Naar Studio Voetbal kijkt bijna niemand meer. Is het dan niet tijd voor de NOS om te zeggen: ‘We gooien het roer om’? Ze blijven zitten met die Sjoerd (van Ramshorst, red.) en met vier mensen. Je weet: als je Earnest Stewart uitnodigt, gaat hij niets zeggen”, stelt Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Hij krijgt bijval van auteur Michel van Egmond. “Ze hebben het idee: het is toch de technisch directeur van PSV. Je moet alleen niet selecteren op titel, maar op wie een goed verhaal kan vertellen.”

'Johan Derksen kwam naar me toe’

Van der Gijp weet dat praatprogramma’s kunnen veranderen. Zo heeft actualiteitenprogramma Vandaag Inside een verleden als voetbalprogramma. “Er was een tijd dat Johan Derksen vond dat het alleen over voetbal mocht gaan. Als ik dan het woord ‘Sinterklaas’ liet vallen, kwam hij na afloop naar me toe en zei hij: ‘Nee nee, voetbal.’ En dat is dus de man die niet meer over voetbal wil praten.”

“Wij hebben weleens Marcel Brands uitgenodigd. Na vijftig minuten was het pauze, keken we elkaar aan en zeiden we: wat is dit?! Hij was toen technisch directeur bij PSV”, weet Van der Gijp. “Wij hebben laatst Dilan Yesilgöz van de VVD uitgenodigd. Het heeft geen zin! Ze willen niks zeggen, ze maken lange verhalen… Het is volstrekt zinloos. Dan kun je ook ingrijpen, door ze niet meer uit te nodigen.”

VIDEO - Dilan Yeşilgöz tegen Wilfred Genee: 'Wat een rare vraag? Dit ga ik niet doen!'

