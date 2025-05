Vrouw Van der Gijp komt nu met vernederende bijnaam Moszkowicz

Minouche van der Gijp, de vrouw van René van der Gijp, heeft opnieuw uitgehaald naar ex-advocaat Bram Moszkowicz. Na de veelbesproken uitzending van Vandaag Inside, waar Moszkowicz donderdag te gast was, sprak Minouche zich al in felle bewoordingen uit. Daar doet ze nu een schepje bovenop. Ze doopt hem om tot 'brammetje'.

"Voor alle toetsenbordstrijdertjes zonder duidelijk profiel die me vandaag (zaterdag, red.) van alles hebben genoemd omdat ze Israhell zo'n fantastisch land vinden”, schrijft Van der Gijp via Instagram bij deze video. Daarop is te zien dat twee personages in een film een vliegtuig uitzwaaien en daarna een beledigend armgebaar (een zogeheten bras d'honneur) maken.

Daarna deelt Minouche een video waarop een nummer van DJ Mahmut Orhan wordt gedraaid, met de tekst: ‘Just get your shit and go.’ Ofwel: ‘Neem je rotzooi mee en vertrek.’ Haar eigen bijschrift is: “En deze is voor de brammetjes in deze wereld die er totaal geen moeite mee hebben dat er duizend baby's zijn afgeslacht. 'Omdat juridisch...'”

Minouche wil Moszkowicz niet meer op tv zien

Donderdagavond liet Minouche al meteen weten Moszkowicz niet meer op tv te willen zien. Ze had zich gestoord aan de beweringen die Moszkowicz deed in het programma, tijdens een discussie met Johan Derksen. In het begin van de uitzending raakten Moszkowicz en Derksen verwikkeld in een lange discussie over de strijd tussen Israël en Hamas, het optreden van het Israëlische leger richting burgers en de ernst van antisemitisme in Nederland. René van der Gijp hield zich gedurende de hele discussie stil, maar zijn vrouw Minouche zat geërgerd te kijken op tv.

Ze stipte bijvoorbeeld aan dat er geen bewijzen zijn voor Moszkowicz’ bewering dat er ‘baby’s uit buiken zijn gesneden, mensen zijn onthoofd, en er is gevoetbald met baby’s’. De Israëlische krant Haaretz ontkrachtte in december 2023 al een verhaal dat de ronde deed over 'tientallen onthoofde baby's'.

"Kunnen we deze man niet van het scherm afgooien?", vroeg Minouche van der Gijp zich af op Instagram. “Die man zit toch een partij uit z'n nek te lullen. Totaal niet meer geloofwaardig. 'Geen genocide', durft hij nog te zeggen. Complete misinformatie over 7 oktober. Walgelijk.”

