Minouche van der Gijp, de vrouw van René van der Gijp, wil Bram Moszkowicz niet meer terugzien bij Vandaag Inside. Ze heeft zich gestoord aan de beweringen die Moszkowicz donderdagavond deed in het programma, tijdens een discussie met Johan Derksen.

In het begin van de uitzending raakten Moszkowicz en Derksen verwikkeld in een lange discussie over de strijd tussen Israël en Hamas, het optreden van het Israëlische leger richting burgers en de reikwijdte van antisemitisme in Nederland. René van der Gijp hield zich gedurende de hele discussie stil, maar zijn vrouw Minouche zat geërgerd te kijken op tv.

Ze stipt bijvoorbeeld aan dat er geen bewijzen zijn voor Moszkowicz’ bewering dat er ‘baby’s uit buiken zijn gesneden, mensen zijn onthoofd, en er is gevoetbald met baby’s’. De Israëlische krant Haaretz ontkrachtte in december 2023 al een verhaal dat de ronde deed over 'tientallen onthoofde baby's'.

"Kunnen we deze man niet van het scherm afgooien?", vraagt Minouche van der Gijp zich af op Instagram. “Die man zit toch een partij uit z'n nek te lullen. Totaal niet meer geloofwaardig. 'Geen genocide', durft hij nog te zeggen. Complete misinformatie over 7 oktober. Walgelijk.”

