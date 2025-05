Bram Moszkowicz richt zich in VI direct tot Johan Derksen: 'Dat was ongepast en raakte mij gewoon'

De gemoederen liepen donderdagavond in de openingsfase van de uitzending van Vandaag Inside hoog op aan tafel. Bram Moszkowicz was te gast en richtte zich vrijwel meteen tot Johan Derksen. Het gezicht van het programma op SBS6 deed in oktober 2023, vlak na de aanval van Hamas in Israël op 7 oktober van dat jaar, een gevoelige uitspraak. Derksen stelde dat ‘de Joden er wel een beetje om gevraagd hadden’. Die opmerking heeft Moszkowicz geraakt. De jurist gaf dat aan, waarna er een discussie ontstond.

In de ochtend van 7 oktober werden door Hamas - door onder meer de Europese Unie en de Verenigde Staten aangemerkt als een terroristische organisatie - vanuit de Gazastrook duizenden raketten op Israëlische plaatsen in de grensstreek en op de grote steden Tel Aviv en Jeruzalem afgevuurd. Honderden militanten van deze organisatie doorbraken vervolgens de grens met Israël en richtten in het grensgebied bloedbaden aan, waarbij honderden doden vielen en naar schatting 250-255 personen gevangen werden genomen en als gijzelaars naar Gaza werden overgebracht.

Artikel gaat verder onder video

Deze aanval kwam uiteraard ter sprake in Vandaag Inside. Derksen gaf er zijn mening over. “Natuurlijk is het erg, natuurlijk is het erg, maar we moeten ook niet vergeten dat de Joden er wel een beetje om gevraagd hebben, want die Palestijnen zijn echt als honden behandeld”, zo klonk het destijds. Derksen gaf toen al aan te verwachten dat Nederland hem dit ‘niet in dank zal afnemen’. Hij maakte inderdaad veel los met zijn uitspraak. Die kwam Derksen op veel kritiek te staan. Donderdagavond confronteerde Moszkowicz Derksen met zijn uitspraak van destijds. “Ik zit hier met drie mensen aan tafel die weleens dingen hebben gezegd die mij hebben geraakt, maar dat is andersom ook zo. Het moet dus een beetje wrijven. Laat ik zeggen: ik heb ooit een probleem gehad op 8 oktober met mijn linkerbuurman”, zo zei de jurist. Derksen deed de uitspraak overigens op maandag 9 oktober.

Moszkowicz is van vaderskant van Joodse afkomst. Hij vertelde aan tafel bij Vandaag Inside dat hij ‘écht onder de indruk was’ van de uitspraken van Derksen. “Omdat hij over ‘Joden’ sprak.” Volgens Derksen is hij destijds veroordeeld op het feit dat hij ‘Joden’ zei. “Maar ik bedoelde uiteraard niet de Joden in Amsterdam-Zuid, maar de Joden in Israël. Maar dan gaat de hele Joodse gemeenschap roepen: ‘Hij beschuldigt ons!’.” Volgens Moszkowicz valt daarvoor wel wat te zeggen. “Ik weet dat Johan, maar ik ken een heleboel Joodse mensen, waaronder een aantal die de Holocaust hebben overleefd, en die waren écht van slag door de opmerking die jij hebt gemaakt. Ik weet wel dat je deugt, je bent geen intrinsiek slecht mens. Er zijn een heleboel mensen die dat wél zijn, maar Johan is geen slecht mens. De opmerking die hij maakte was ongepast en raakte mij ook gewoon.”

“Als je op 8 oktober zegt dat de Joden het er zelf naar hebben gemaakt, terwijl op 7 oktober die rituele slachting heeft plaatsgevonden… Maar goed, dat heb jij niet zo bedoeld”, vervolgde Moszkowicz. Derksen reageerde daarop door te zeggen dat hij het wél zo heeft bedoeld.

Derksen: “Ik vond dat de Joden…”

Moszkowicz: “Zeg je nou weer de Joden?”

Derksen: “Nou ja, de Israëlische Joden. Je begrijpt toch wat ik bedoel? Nu doe je hetzelfde als wat zij (de Joodse gemeenschap, red.) destijds ook deden. Maar de leiding in Israël heeft de mensen in het gebied echt onderdrukt. Écht onderdrukt. Sterker nog: die hebben ze als honden behandeld. En dan denk ik: dan vraag je er een beetje om.”

De discussie hield vervolgens nog wel een paar minuten aan. Bekijk het hele fragment in de video hieronder:

➡️ Meer Vandaag Inside nieuws

👉 Driessen is het zat en loopt weg bij Vandaag Inside: ‘Flikker op, man’ 🔗

👉 Aangifte ingediend tegen vaste gast Vandaag Inside 🔗

👉 Nicky van der Gijp: 'Wat René toen aan tafel deed, zou ik niet doen' 🔗

👉 Derksen trekt meteen fel van leer tegen bargast Vandaag Inside: 'Totale misrekening' 🔗

👉 Twee Vandaag Inside-gasten sneren in slotseconden hard naar elkaar 🔗