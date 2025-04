Driessen is het zat en loopt weg bij Vandaag Inside: ‘Flikker op, man’

Valentijn Driessen is maandag na de uitzending van Vandaag Inside weggelopen bij de opnames van de rubriek In de Wandelgangen. Wilfred Genee nam het op voor de veelbesproken militair Marco Kroon, die onlangs in zijn podcast zat. Daar begrijpt Driessen helemaal niets van, waarna hij wegloopt. Even later komt de journalist toch weer het beeld in.

Na de uitzending van Vandaag Inside van maandag neemt Genee met Driessen en Bas Nijhuis een uitzending van In de Wandelgangen op. Daarin vertelde de presentator dat hij onlangs in zijn podcast Zolang het leuk is ‘een heel mooi gesprek’ heeft gevoerd met Kroon. Dat leidt tot onvrede bij Driessen, die het ‘niet zo heeft’ op militairen. Volgens de verslaggever zaaien ze namelijk te veel paniek. Als Genee aangeeft dat Kroon juist stelt dat hij verwacht dat er vooral cyberaanvallen gaan komen, kan Driessen dat juist wel weer waarderen. “Dat is een goede militair dan”, stelt hij.

Kroon is onlangs in het nieuws gekomen, omdat hij veertig dagen de gevangenis in moest. Een agent wilde de militair een boete geven voor wildplassen, waarna Kroon hem te lijf ging. “Maar er waren wel meer verhalen die een beetje schuurden”, gaat Driessen verder. Genee haalt daarna een ander verhaal aan: “Hij vertelde ook dat hij een halve fles wodka had gedronken toen hij de Willems-Orde kreeg, gewoon omdat hij zo emotioneel was.” Deze onderscheiding kreeg Kroon voor zijn optreden tijdens een ‘complexe vredesmissie’.

Als Genee aangeeft dat Kroon emotioneel werd, is Driessen er klaar mee. “Ach joh, flikker op, man”, stelt de voetbaljournalist terwijl hij de deur van de kleedkamer inloopt. “Daar geloof ik helemaal niks van. Wat een onzin is dat.” Driessen wil dan ook direct stoppen met de opnames. “Mag die af?”, vraagt hij over zijn microfoon. “Want ik ga weg.” Wanneer Nijhuis het onderwerp verandert, komt Driessen toch nog terug voor de laatste halve minuut van de rubriek.

VIDEO: Valentijn Driessen loopt weg na verhaal Wilfred Genee: 'Ah joh, flikker op'

