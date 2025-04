Johan Derksen (76) hint naar carrièreswitch

Johan Derksen ontfermt zich momenteel over de huishoudelijke taken, nu zijn vrouw Isabelle Pikaar een gebroken heup heeft. Tijdens de uitzending van Vandaag Inside van maandag grapt De Snor dat hij in de toekomst ‘misschien wel huisman’ gaat worden.

Derksen zorgde vorige week dinsdag voor een grote verrassing door absent te zijn bij Vandaag Inside. Doordat er alleen melding werd gemaakt van ‘privéomstandigheden’, werd er volop gespeculeerd over de oorzaak van het ontbreken van de oud-voetballer. Een dag later schoof hij weer aan en legde hij uit dat zijn vrouw zonder te vallen of stoten haar heup had gebroken. In veel gevallen duidt dat op een tumor of botkanker, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval te zijn.

Inmiddels is Pikaar geopereerd aan haar heup en maakt ze het ‘naar omstandigheden’ goed, zo stelt Derksen in de uitzending van maandag. Wilfred Genee wil weten of zijn collega een ‘liefdevolle verzorger is, nu Pikaar zich niet over het huishouden kan ontfermen. “Ik heb al een paar wasjes gedraaid, ik heb gestofzuigd en ik heb het gras al gemaaid”, antwoordt Derksen, die spreekt over drukke dagen. Toch gaat niet alles nog helemaal soepel. “Er was een trui van haar, die was te heet gewassen, die kwam eruit als babytruitje”, lacht Derksen. “Misschien word ik wel huisman.”

Genee en René van der Gijp verwachten niet dat hun collega daadwerkelijk als huisman thuis zal gaan zitten. “Hij moest morgenochtend stofzuigen, daar was hij nu al mee bezig”, geeft Van der Gijp aan voor de camera’s van RTL Boulevard. “Hij zei: ‘Om dat voor elkaar te krijgen, gaat niet makkelijk worden’. Maar hij zal wel hulp hebben.” Genee voorziet een verandering in de levensstijl van Derksen. “Ze wonen wel bij elkaar, maar Johan heeft zijn eigen mansion. Daar zal hij toch even uit moeten nu. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat.”

