Enorme opluchting voor Johan Derksen: 'Euforisch heet dat dan, hè?'

Johan Derksen was donderdagochtend naar eigen zeggen 'euforisch' toen hij te horen kreeg dat zijn vrouw Isabelle Pikaar geen ernstige ziekte onder de leden heeft. Dinsdag ontbrak De Snor plotseling in Vandaag Inside, naar later bleek omdat zijn wederhelft mogelijk een tumor of botkanker zou hebben.

Pikaar belandde dinsdag met een 'spontaan' gebroken heup op de spoedeisende hulp, zo legde Derksen woensdag bij zijn terugkeer in de talkshow uit. "Toen kwamen er twee doctoren bij, die zeiden: 'Nu hebben we een probleem, want in negen van de tien gevallen is een tumor daar de oorzaak van.' Dan word je al wat minder vrolijk. Ze zeiden: 'We gaan in ieder geval niet opereren voor we dat onderzocht hebben'. Dan krijg je scans en foto's, en ik heb vanochtend gehoord dat er geen tumoren gevonden zijn. Nu moet er alleen nog onderzocht worden of het botkanker is, en als dat ook goed is, kan ze geopereerd worden", aldus Derksen.

Donderdag deelde de redcactie van Vandaag Inside nóg beter nieuws over de gezondheidstoestand van Pikaar: de onderzoeken wijzen uit dat er óók geen sprake is van botkanker. In de promo voor de donderdaguitzending bevestigt Derksen dat hij 'opgelucht' is: "Ja, prima. Ze is gelijk geopereerd", aldus de oud-hoofdredacteur van Voetbal International. Wilfred Genee stelt vast dat Derksen daar uiterlijk nuchter onder blijft. "Jawel, maar ik was vanochtend wel even heel erg blij. Euforisch heet dat dan, hè?", aldus Derksen.

