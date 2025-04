Johan Derksen ontvangt woedend telefoontje na uitspraak bij Vandaag Inside

Johan Derksen heeft deze week een boos telefoontje ontvangen van oud-sportcommentator Theo Reitsma. De uitspraken van Derksen over Curaçao zetten kwaad bloed bij Reitsma, zo vertelde Derksen donderdagavond bij Vandaag Inside.

In de uitzending van woensdag noemde Derksen Curaçao een ‘roversnest’. “Ik vind het nooit leuk daar”, liet hij weten. De 82-jarige Reitsma, vanaf 1969 tot 2015 werkzaam als sportverslaggever, keek geïrriteerd naar de uitzending en besloot Derksen op te bellen.

"Ik kreeg een boos telefoontje van Theo Reitsma, die ik jaren niet gesproken had. Theo was heel kort en zei dat hij mijn mening over Curaçao stuitend vond. Hij had daar gewoond en had er hele goede ervaringen”, vertelde Derksen donderdagavond.

René van der Gijp: 'Heeft hij echt gebeld?'

“Theo was heel kort, hij wilde er ook niet over discussiëren. Hij vond het stuitend”, aldus Derksen, waarna tafelgenoot René van der Gijp vroeg: “Belde hij echt? Dat is ook leuk, dat hij dat doet. Dan is hij echt boos geweest.” Derksen beaamde: “Hij was duidelijk boos.”

VIDEO - Johan kreeg boos telefoontje na uitspraak bij Vandaag Inside: 'Hij vond het stuitend!'