Dit is waarom Johan Derksen een boete van 220 euro moet betalen

Johan Derksen moet een beukering van 220 euro betalen. De reden? Het boegbeeld van Vandaag Inside heeft twintig kilometer te hard gereden op de snelweg. Derksen zelf tilt niet al te zwaar aan de beukeuring, omdat deze naar eigen zeggen ingecalculeerd is.

Hardrijders moeten deze week oppassen, want tot en met zondag 13 april is er een Europese flitsmarathon. Gisteren, woensdag 9 april, waren de meeste flitsers aangekondigd en na een kijkersvraag komt het onderwerp te hard rijden dan ook ter sprake bij Vandaag Inside. "Jij bent wel de Nicky Lauda van de presentatoren en de bekende Nederlanders. Hoe is het vandaag (gisteren, red.) gegaan? Het was flitsdag hè. Hoe is het gegaan?", vraagt presentator Wilfred Genee aan Derksen.

"Ik had wel een bekeuring met de post, 220 euro", biecht Derksen op. Vervolgens stelt de oud-voetballer dat zo'n boete ingecalculeerd is. "Ik rijd altijd twintig kilometer te hard, dat risico neem ik. Dus dat is een tientje per kilometer. Dus ik heb gewoon mijn eigen snelheid aangehouden. En stikstof of niet, dat blijf ik doen."

Genee vraagt vervolgens aan Derksen of er niet toevallig een stukje weg is waar harder gereden mag worden. "Je moet maar eens proberen om je in te houden om met honderd kilometer van Grolloo naar Hilversum te rijden", antwoordt Derksen. "Dat is een wereldreis hoor", verdedigt hij vervolgens zijn te hoge snelheid.

