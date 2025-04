Johan Derksen hekelt Oranje-international: 'Geweldige doodschop geven'

Johan Derksen had in zijn tijd als voetballer wel raad geweten met , die er in de finale om het staatskampioenschap tussen Corinthians en Palmeiras een paradinha uitgooide. De actie van de international van het Nederlands elftal leidde in Brazilië zelfs tot een wijziging van de spelregels.

Memphis wist eind maart met Corinthians zijn eerste prijs in Brazilië te winnen. Over twee wedstrijden (0-1 en 0-0) was de ploeg van de 31-jarige spits te sterk voor Palmeiras, waarmee beslag werd gelegd op het staatskampioenschap van São Paulo. In de return van dat duel haalde Memphis de woede op zijn hals door bij 0-0 in de buurt van de hoekvlag op de bal te staan, een actie die in Brazilië ook wel een paradinha genoemd wordt. De ophef die daardoor ontstond deed de Braziliaanse voetbalbond CBF besluiten om dergelijke acties vanaf nu helemaal uit te bannen.

Wilfred Genee brengt de actie van Memphis dinsdagavond ter sprake in Vandaag Inside. "Het was provoceren", zegt Derksen. "Kijk: een back moet hem nu een geweldige doodschop geven. Als ik back geweest was, dan had hij deze truc niet meer herhaald." Derksen weet bovendien zeker dat een iconische Feyenoorder het roerend met hem eens is: "Rinus Israël zit nu thuis ja te knikken."

Aan de andere kant vindt Derksen het dan weer niet terecht dat de Braziliaanse bond een verbod heeft ingesteld naar aanleiding van de actie van Memphis. "Dat is kinderachtig. Kijk: de mensen die trucjes uithalen, dat zijn wel de mensen waar je voor naar het stadion gaat. Het is provocerend, maar doe het maar, durf het maar. Die vrijheid heeft een voetballer. Je kunt op een bal gaan zitten, de gekste dingen kun je doen", aldus Derksen.

