Verbazing alom bij Vandaag Inside om Jack van Gelder: 'Als je een klootzak bent, moet je het blijven'

De sterren van Vandaag Inside hebben met veel verbazing gekeken naar het laatste optreden van Jack van Gelder bij De Oranjezondag. De voormalig voetbalcommentator laat zich vaak kritisch en wat snerend uit, maar schoot zondag wat uit zijn rol.

Tijdens de seizoensafsluiter van De Oranjezondag liet Van Gelder zich op een opvallende manier uit over de huidige samenleving. "Ik zou graag van rechts en links af willen", begon de analist. "Ik zou graag willen dat iedereen normaal denkt over de maatschappij waarin we zitten en elkaar niet meteen afzet naar rechts en links. Wat we met z’n allen willen is gewoon een vredig bestaan met elkaar, op een goede manier.”

Van der Gijp lacht: 'Ik zie de beste voetballer van de wereld dit elke dag voor de spiegel doen'

Dinsdagavond werd daar bij Vandaag Inside bij stilgestaan. Wilfred Genee stipt het onderwerp aan met een sarcastische ondertoon. "Is het niet tijd, jongens, dat we wat vriendelijker tegen elkaar gaan doen? Ik ken iemand die nog niet zo lang geleden riep: ‘Je moet met een tank over dat Extinction Rebellion heen rijden gewoon’, en die zat zondag toch opeens zalvende woorden te spreken", doelt de presentator op Van Gelder.

Nadat Genee nog het stempel 'stichtelijk' op de voormalig sportcommentator heeft geplakt, sluit René van der Gijp zich aan bij de woorden van zijn presentator. "Die dacht: ik ga even Dominee Gremdaat uithangen." Genee laat zich nogmaals verbaasd uit over de 'zalvende woorden' van Van Gelder, waarna Johan Derksen zijn mening geeft. "Hij probeert een wit voetje te halen bij de iets correctere kijker." Verder passen de uitspraken van Van Gelder niet bij zijn rol in het programma, vindt De Snor. "Als je op tv bent, moet je één ding doen en dat is jezelf blijven. Als je een klootzak bent, moet je ook een klootzak zijn."

