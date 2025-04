Van der Gijp lacht: ‘Ik zie de beste voetballer van de wereld dit elke dag voor de spiegel doen’

René van der Gijp moet lachen om Marco van Basten, wiens haar volgens hem maar niet terug wil groeien na een haartransplantatie. Tijdens de uitzending van Vandaag Inside van maandag lachen Van der Gijp, Wilfred Genee en Johan Derksen om het kapsel van Van Basten, die zich ‘wel gewoon’ op televisie vertoont.

Begin maart werd bekend dat Van Basten een haartransplantatie had laten doen, toen hij afwezig was bij een uitzending van Rondo. Sindsdien is de tweevoudig oud-winnaar van de Ballon d’Or regelmatig op televisie te zien, terwijl het proces van teruggroeien nog in volle gang is.

Van der Gijp begint aan tafel bij Vandaag Inside over het haar van Van Basten: “Dat ziet er nog steeds niet lekker uit, hè?” “Het groeit naar binnen, schijnt”, grapt Genee. “Het groeit de verkeerde kant op.”

“Het schiet niet op”, concluderen Genee en Van der Gijp. “Maar hij heeft er schijt aan. Hij gaat er gewoon zitten”, zegt Derksen met een glimlach. De Snor doelt op de werkzaamheden als analist van Van Basten. Genee weet waarom: “Elke week een factuurtje sturen natuurlijk.” Derksen tikt hem in: “Ja, dat haar moet weer betaald worden.” Een visueel ingestelde Van der Gijp is inmiddels met zijn hoofd ergens anders: “Ik zie al de beste voetballer van de wereld elke dag voor de spiegel staan, kijkend of zijn haar groeit.”

