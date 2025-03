Marco van Basten ontbreekt bij Rondo: Wytse van der Goot onthult opvallende reden

Marco van Basten was maandagavond niet aanwezig in het programma Rondo van Ziggo Sport en wel om een opvallende reden. Wytse van der Goot vertelde bij de start van de uitzending dat de voormalig profvoetballer van Ajax en AC Milan een haartransplantatie heeft ondergaan. Daarvoor klopte Van Basten aan bij Yilmaz Kahraman van het Amsterdam Hair Insitute, die eerder ook al met Davy Klaassen aan de slag was gegaan.

De tafel van Rondo werd maandagavond gevuld door Youri Waterreus, Khalid Boulahrouz, Theo Janssen en Wesley Sneijder. Van Basten was dus een opvallende afwezige. Van der Goot besteedde de eerste halve minuut van de uitzending aan de afwezigheid van de voormalig held van het Nederlands elftal tijdens het gewonnen EK van 1988. “Ja, goedenavond nogmaals. Dit is Rondo dus, aflevering 28 alweer van dit seizoen. En jullie zien het: geen Marco van Basten, die is afwezig vanavond. Marco heeft een haartransplantatie ondergaan en dat moet je niet op tv hebben”, zo klonk het uit de mond van de presentator.

Artikel gaat verder onder video

Het Amsterdam Hair Institute deelde vijf dagen geleden een foto van Yilmaz Kahraman en Van Basten. “De FUE CT (Circulation Treatment) haartransplantatie van Marco van Basten is met succes uitgevoerd! Eerder onderging hij al een haartransplantatie bij een andere kliniek, maar helaas zonder het gewenste resultaat. Dankzij onze unieke FUE CT-hersteloperatie is de eerdere behandeling gecorrigeerd en heeft Marco nu een natuurlijke, frisse look gekregen. We kijken ernaar uit om hem over zes maanden terug te zien, dit keer met een vollere, verjongde haarlijn!”, zo klonk het op Instagram. Van Basten heeft dus al eerder een poging tot haartransplantatie ondernomen. De tweede heeft succesvol uitgepakt.

LEES OOK: Van Basten velt keihard oordeel over Ajax: ‘Dan ben ik geen supporter’

Het Amsterdam Hair Insitute kondigde een kleine week geleden al trots aan dat Van Basten een haartransplantatie zou ondergaan bij Kahraman. “We zijn ontzettend trots dat we Marco vandaag (dinsdag 25 februari, red.) mogen verwelkomen in onze nieuwe kliniek op de Amsterdamse Zuid-As voor zijn behandeling. CEO en tricholoog Yilmaz Kahraman heeft hem persoonlijk ontvangen en beschrijft Marco, zoals verwacht, als een charismatische en zeer atletische persoonlijkheid! Dankzij onze unieke FUE CT haartransplantatietechniek, gecombineerd met op maat gemaakte herstelprotocollen, kunnen we door eerdere behandelingen vaak succesvol klanten helpen met een verminderd donorgebied. Deze gespecialiseerde protocollen worden vandaag ook toegepast op Marco, wat de start van zijn behandeling markeert!”, zo klonk het vorige week.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Pijnlijk: Hélène Hendriks maakt live op televisie na tien seconden een blunder

De Ziggo Sport-uitzending is amper begonnen als Hélène Hendriks jammerlijk in de fout gaat.