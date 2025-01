Pijnlijk: Hélène Hendriks maakt live op televisie na tien seconden een blunder

Hélène Hendriks is de uitzending van Ziggo Sport voorafgaand aan de slotdag van de hoofdfase van de Champions League begonnen met onjuiste informatie. Volgens de sportpresentatrice is PSV, door de zege op bezoek bij Rode Ster Belgrado, al volledig zeker van een plaats de tussenronde. Dat is echter niet het geval.

"Goedenavond, welkom bij Ziggo op deze XXL Champions League-dag", begint Hendriks woensdagavond de uitzending van Ziggo Sport: "Het is sowieso een historische slotdag. En één ding is zeker: PSV en Feyenoord zijn al zeker van de tussenronde, dus dat is lekker", zegt Hendriks, waarna ze haar tafelgasten Khalid Boulahrouz en Theo Janssen verwelkomt.

Hendriks ging bij de opening van de uitzending echter de mist in, want PSV is nog niet zeker van de tussenronde van de Champions League. Het moet gek lopen willen de Eindhovenaren niet bij de eerste 24 eindigen, maar die optie is er wél. Er is nog één scenario mogelijk waarbij dat gebeurt, maar daarvoor zou PSV met minimaal met 0-7 moeten verliezen van Liverpool. Dan zouden resultaten op de andere velden ook nog precies verkeerd moeten vallen.

Het scheelt voor PSV en de supporters van de Eindhovenaren dat Liverpool de sterspelers in Engeland heeft achtergelaten voor het treffen met de koploper van de Eredivisie. Dat heeft te maken met het feit dat er voor Liverpool, dat op een eerste plek staat in de hoofdfase van de Champions League, weinig op het spel staat in Eindhoven.