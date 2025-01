Opstelling PSV: Bosz zorgt voor enorme verrassing op het middenveld tegen Liverpool

Peter Bosz heeft zijn opstelling voor de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool bekendgemaakt. De oefenmeester van PSV wijst in het laatste duel van de competitiefase van het miljardenbal Armando Obispo aan als vervanger van de geschorste Ryan Flamingo. Daarnaast heeft Tygo Land verrassend genoeg een basisplaats bij de Eindhovenaren.

PSV speelde zich vorige week dinsdag zo goed als veilig op bezoek bij Rode Ster Belgrado. De ploeg van Bosz keek bij rust tegen een 0-3 voorsprong aan, maar kwam door een controversiële rode kaart van Flamingo toch in de problemen. Gelukkig voor PSV trokken de Eindhovenaren de overwinning over de streep, waardoor plaatsing voor de tussenronde vrijwel zeker is. In de laatste wedstrijd, tegen het Liverpool van Arne Slot, moet de koploper van de Eredivisie het dus wel doen zonder Flamingo.

De centrale verdediger wordt vervangen door Obispo. De 25-jarige Brabander vormt het centrale duo met Olivier Boscagli. Mauro Júnior (links) en Rick Karsdorp (rechts) beginnen als backs bij PSV, terwijl Walter Benítez onder de lat staat.

Jerdy Schouten is woensdagavond niet van de partij bij PSV. De middenvelder annex centrale verdediger krijgt rust, zo verklaarde Bosz al op de persconferentie van dinsdag. Joey Veerman start wél gewoon, en zal worden geflankeerd door Guus Til én Land. Opvallend genoeg gunt Bosz Land een plek bij de eerste elf. De middenvelder speelde pas zeven wedstrijden in het eerste elftal en maakt woensdag zijn debuut in de Champions League.

Ook Noa Lang ontbreekt nog bij PSV. De aanvaller, die begeerd wordt door Napoli, is nog altijd geveld door een griepvirus. Omdat Ivan Perisic en Esmir Bajraktarevic niet speelgerechtigd zijn en Couhaib Driouech pas niet terug is van een blessure, kiest Bosz voor Ricardo Pepi in de aanval. Luuk de Jong zit verrassenderwijs niet bij de eerste elf. Het lijkt erop dat Ismael Saibari woensdagavond als linksbuiten start bij PSV. Johan Bakayoko staat als rechtsbuiten geposteerd.

Opstelling PSV tegen Liverpool:

Benítez; Karsdorp, Obispo, Boscagli, Mauro Júnior; Land, Til, Veerman; Bakayoko, Pepi, Saibari.