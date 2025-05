Driessen stelt wanhopende Ajax-fans gerust: ‘Gaat gewoon niet gebeuren’

Valentijn Driessen ziet het niet meer gebeuren dat Ajax het kampioenschap uit handen geeft. Dat stelt de journalist in Kick-off, de voetbalpodcast van De Telegraaf. Ajax verloor zondag met 0-3 van NEC Nijmegen en blies daarmee de titelstrijd nieuw leven in. Dankzij de voorsprong van één punt op PSV en het resterende programma, ziet Driessen dat toch anders.

Presentator Hein Keijser wijst Driessen op de laatste drie resultaten van Ajax in de Eredivisie. In Utrecht werd er met 4-0 verloren, Ajax - Sparta eindigde in 1-1 en zondag werd er voor het eerst in de clubgeschiedenis thuis verloren van NEC. Keijser vraagt Driessen: “Waar gaan ze het nog vandaan halen tegen Groningen?”

LEES OOK: 'Als hij Ajax kampioen moet maken, dan zit je behoorlijk in de problemen'

De chef voetbal van De Telegraaf is duidelijk: “Voorlopig staan ze voor PSV, dus ze hebben alles in eigen hand. Ze gaan naar Groningen. Nou, Groningen denkt: ‘Dit is appeltje eitje, die is voor ons’. Dat gaat gewoon zo niet gebeuren, want Groningen gaat zichzelf voorbij lopen. Ze hebben net zelf ook met 3-0 op de kloten gekregen tegen AZ. Die lopen zichzelf voorbij, dus Ajax kan rustig achterover leunen en dan kan je in de tegenaanval en ga je het verschil maken.”

Driessen weet waarom het tegen FC Twente ook goed moet komen voor Ajax: “Die staan voor de play-offs. Dat is veel belangrijker dan wel of niet winnen van Ajax, of punten pakken tegen Ajax. Je hebt het dus gewoon allemaal nog in eigen hand. Op een bepaalde manier ben je daar (bij de voorsprong van negen punten, red.) gekomen en daaraan moet je vasthouden. En als je het niet redt, dan heb je toch wel zó gefaald.”

