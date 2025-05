Kijkers tweeten na afgang Ajax massaal over ‘dwaas’ in Johan Cruijff ArenA

Ajax liep zondag in eigen huis tegen NEC tegen een vernederende nederlaag aan (0-3). Op social media gaat het na afloop massaal over één supporter van Ajax.

Het werd zondag een rampzalige dag voor Ajax. Concurrent PSV won in extremis van Feyenoord en zelf leed Ajax in de eigen Johan Cruijff ArenA een 0-3 nederlaag tegen NEC.

Na het derde doelpunt van NEC viel de Johan Cruijff ArenA stil, maar één Ajax-supporter probeerde de stemming er toch nog in te houden middels een megafoon. Het geluid was goed hoorbaar op televisie en zorgt op social media voor hilariteit. Op X wordt massaal getweet over de fan.