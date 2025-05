Ajax krijgt speler van buitencategorie getipt: ‘Hij is zóveel beter dan de rest, het is eng’

Kenneth Perez heeft zondag ontzettend genoten van . De 28-jarige centrumverdediger heerste achterin bij NEC in de uitwedstrijd tegen Ajax en had daarmee een groot aandeel in de 0-3 overwinning van de Nijmegenaren in de Johan Cruijff ArenA.

Sandler wordt al genoeg zijn gehele carrière geplaagd door blessureleed. Zondag was hij wel van de partij tegen Ajax en heerste hij in de tachtig minuten dat hij op het veld stond. “Ik heb het gevoel dat ik elke keer dat Sandler speelt een piero van hem maakt. Dat is elke drie maanden ongeveer”, begint Perez gekscherend in Dit was het Weekend van ESPN. “Hij heeft in de Eredivisie zeventien wedstrijden gespeeld dit seizoen.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kijkers tweeten na afgang Ajax massaal over ‘dwaas’ in Johan Cruijff ArenA

“Hij is zóveel beter dan de rest als hij op het veld staat, het is bijna eng. Hij heeft zóveel overzicht, zóveel bravoure. Zeker aan die bal”, vervolgt Perez. De Deense analist licht vervolgens een fraaie voetballende actie van Sandler uit in de tiende minuut van de wedstrijd. De verdediger van NEC dribbelde binnen het eigen strafschopgebied, waarna hij met een strakke pass linksback Calvin Verdonk bereikte. Sandler bewoog vervolgens zelf door naar de linkerkant van het veld, halverwege de helft van NEC, waar hij weer in stelling werd gebracht door Verdonk. “Hier! Wie doet dit nou? Haha. Inspelen, doorspelen. Zó comfortabel aan de bal!”

“Hij heeft ook nog eens zijn fysiek mee. Niet qua blessuregevoeligheid, maar gewoon zijn gestalte. Hij is verdedigend gewoon heel erg goed. Hij is ook snel”, somt Perez op. “Hij zal door al die blessures wel enige snelheid ingeboet hebben. Maar het is een ge-wel-dige verdediger. Ik zou hem zó graag bij een grote club willen zien. Hij heeft natuurlijk bij Manchester City gezeten. De vraag is of dat toen de juiste stap is geweest, of dat hij beter stapsgewijs zijn carrière had moeten opbouwen.”

LEES OOK: Bedroefde Ajax-fans tonen zich tóch nog van goede kant: ‘Heel bijzonder’

Sandler stond vorig jaar op de nominatie om naar Ajax te vertrekken. Presentator Milan van Dongen vraagt Perez of de Amsterdammers er goed aan doen om na dit seizoen opnieuw aan te kloppen voor de verdediger. “Je hebt natuurlijk maar vijftig procent van de tijd de beschikking over hem. En dat is natuurlijk niet genoeg. Maar als Farioli bij Ajax blijft, dan zou hij in het roulatiesysteem kunnen spelen als hij fit is”, denkt Perez.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Van Halst: 'Ik wilde hem naar Ajax halen, maar durfde niet te bellen' 🔗

👉 Voorzitter Trabzonspor spreekt zich duidelijk uit over Klaassen 🔗

👉 Kijkers tweeten massaal over Ajax na Inter - Barça 🔗

👉 Marek Hamsik en Aleksandar Kolarov verschijnen plots op training Ajax 🔗

👉 Vertrekkende sterkhouders en mogelijke terugkeer clubiconen: dit staat Ajax in de zomer te wachten 🔗