Van Halst: 'Ik wilde hem naar Ajax halen, maar durfde niet te bellen'

Jan van Halst presenteerde deze week zijn boek Kopzorgen, waarin hij terugblikt op zijn carrière als voetballer en voetbalbestuurder. In het boek deelt hij onder meer een emotionele episode uit zijn periode als algemeen directeur van Ajax: het benaderen van John van ’t Schip om interim-trainer te worden.

Van 't Schip werd op 30 oktober 2023 gepresenteerd als interim-trainer, na het ontslag van Maurice Steijn. De aanstelling volgde kort na het overlijden van zijn vrouw Daniëlle (10 oktober). “We moesten een nieuwe trainer aanstellen en hadden John van ’t Schip op het oog maar we durfden hem niet te bellen, omdat we wisten hoe de situatie van zijn vrouw Daniëlle was. Die lag op sterven”, blikt Van Halst terug in gesprek met De Telegraaf. Hij geeft daarmee ook indirect aan dat Van ’t Schip al in beeld was voordat Steijn daadwerkelijk vertrok (23 oktober).

“Op een gegeven moment belde ik toch John en zei: ‘Ik durf je bijna niet te bellen.’ John zei: ‘Geen probleem, Jan. Wacht eventjes. Daniëlle wil je spreken.’ Daniëlle zei tegen mij: ‘Jan, ik wil dat je het rond maakt en dat de cirkel rondkomt en John terugkomt bij Ajax.’ Daarna hebben we alles rond gemaakt. Dat was zo fantastisch dat zij in deze situatie dit wilde voor John”, zegt Van Halst nu.

Wat zegt Van Halst over Mislintat?

Ajax verkeerde destijds in misschien wel de grootste sportieve crisis uit de clubhistorie. De aanstelling van Sven Mislintat als technisch directeur pakte desastreus uit. Van Halst wordt vaak verweten dat hij, in zijn rol als commissaris, te weinig tegengas bood. “Voor dit soort dingen geldt, dat je daar met de kennis van nu anders naar kijkt. De mensen die Mislintat hebben aangesteld, zullen achteraf ook zeggen: ‘Dat hadden we beter niet kunnen doen.’ Als je alles achteraf kunt invullen, dan wordt het makkelijk leven”, geeft hij aan.

