‘Man van 8,5 miljard maakt Ajax in een keer steenrijk’

Chelsea gaat zich mengen in de strijd om , zo weet de Daily Mail. De talentvolle verdediger van Ajax stond eerder al in de belangstelling van Arsenal, Liverpool en Real Madrid, maar daar komt met Chelsea dus nog een zeer vermogende club bij. The Blues zijn namelijk in het bezit van Todd Boehly, die een vermogen van liefst 8,5 miljard dollar heeft. De Amerikaanse zakenman staat erom bekend te smijten met geld voor zijn aankopen.

Hoewel Hato nog altijd pas negentien jaar is, heeft de linksback annex centrale verdediger al meer dan honderd wedstrijden gespeeld in het eerste van Ajax. Ook heeft hij al zes interlands op zijn naam staan. Het is dan ook niet vreemd dat er de nodige belangstelling is voor het toptalent. Zo werd Hato onlangs al genoemd als optie voor Arsenal, Liverpool en Real Madrid.

LEES OOK: ‘Jordan Henderson stiekem blij met schorsing bij Ajax’

Artikel gaat verder onder video

Volgens de Daily Mail komt daar met Chelsea nog een kandidaat bij kijken. De Londenaren willen graag de verdediging in de selectie van Enzo Maresca versterken en werden in een eerder stadium al gelinkt aan de komst van Dean Huijsen van Bournemouth. Inmiddels geldt Hato dus als alternatief voor The Blues.

LEES OOK: Belgische krant stelt vraag waar Ajax-supporters liever niet over na willen denken

Dat Chelsea interesse heeft in Hato, is goed nieuws voor Ajax. Eigenaar Boehly, die een vermogen van 8,5 miljard dollar heeft, is namelijk niet iemand die schuwt enorme bedragen neer te leggen voor versterkingen. Zo legde hij in zijn tijd in Londen al 116 miljoen euro neer voor Moisés Caicedo, terwijl er ook 121 miljoen euro werd betaald voor Enzo Fernández en tachtig miljoen euro voor Wesley Fofana. Mocht Chelsea dus inderdaad aankloppen voor Hato, staat Ajax een broodnodige transferklapper te wachten.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Het is dit seizoen een veelgehoord idee: Ajax zou door de KNVB aan het kampioenschap worden geholpen. 🔗

👉 Wout Weghorst, niet zelden de redder in nood van Ajax, heeft aan één woord een 'bloedhekel'. 🔗

👉 Cedric Hatenboer vertelt over zijn periode bij Ajax. "Marc Overmars greep in. En dat bij een dertienjarige, hè." 🔗

👉 Don-Angelo Konadu is nog niet goed genoeg voor het eerste van Ajax, stelt Kees Kwakman. 🔗

👉 John van 't Schip, vorig seizoen nog interim-trainer in Amsterdam, komt met een héél ander geluid over Ajax. 🔗