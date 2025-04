Frustratie slaat toe in uitvak Ajax

De frustratie sloeg zondagmiddag toe in het uitvak van Ajax in de wedstrijd tegen FC Utrecht. Op sociale media gaat een video rond waarop te zien is dat een fan wordt geduwd door een andere fan.

Het hooliganaccount GruppaOF plaatst de video met de bijgevoegde tekst: "Ajax-fans vechten met elkaar." Dat lijkt wat sterk aangezet, maar het is wel te zien dat een fan een andere fan naar voren duwt terwijl ze allebei de trap af lopen.

Op dat moment werden de fans van Ajax overigens bejegend door de thuissupporters. Op de video is namelijk ook te horen dat ze 'jodenpubliek' werden genoemd door de Utrecht-fans. De wedstrijd eindigde zondag in een 4-0 zege voor Utrecht.

Ajax leed in Utrecht de eerste competitienederlaag sinds 8 december, toen AZ met 2-1 te sterk was. De ploeg van Francesco Farioli heeft nog wel een voorsprong van negen punten op PSV, met een wedstrijd meer gespeeld.