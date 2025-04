Matheus komt met opmerkelijke verklaring voor oppakken terugspeelbal

was zondag de schlemiel bij Ajax tegen Sparta Rotterdam (1-1). De Braziliaanse doelman was in de blessuretijd verantwoordelijk voor de 0-1 van Sparta, waardoor een doelpunt in extremis van Youri Regeer in blessuretijd slechts de gelijkmaker betekende voor Ajax. Matheus richt zich na afloop vooral tot de arbitrage en lijkt zich van geen kwaad bewust.

Dat Ajax zondag niet verder dan een remise kwam, kon Matheus zich aanrekenen. De keeper ging in de 94ste minuut van de wedstrijd de mist in, door een terugspeelbal van Steven Berghuis in zijn handen op te pakken. Er volgde binnen het strafschopgebied een indirecte vrije trap voor Sparta, die uiteindelijk werd benut Mohamed Nassoh: 0-1. De bal van Nassoh was niet eens in de hoek geplaatst, maar toch moest Matheus een antwoord schuldig blijven.

Matheus verscheen na afloop voor de camera van de NOS en gaf daar aan dat hij in de veronderstelling was dat de terugspeelpass van Berghuis onderweg nog werd aangeraakt door Sparta-speler Nassoh. De bal leek echter door de benen van Nassoh te gaan. “De bal wordt aangeraakt door een tegenstander, toch? En ik pak de bal in mijn handen”, wordt de keeper geciteerd door de NOS.

“Als hij de bal niet raakt, was er geen reden om hem op te pakken. De scheidsrechter (Rob Dieperink, red.) heeft misschien de aanraking niet gezien, maar ik wel. Want ik stond er beter voor”, verzekert Matheus. “Daarom pakte ik de bal. Het was niet dat ik ze wilde helpen. De manier waarop we nu punten verliezen is verdrietig, maar we moeten ons weer oprichten en doorgaan.”

Nassoh garandeert op zijn beurt dat hij de terugspeelbal van Berghuis niet beroerde. “De bal kwam heel gelukkig door mijn benen en ik raakte hem niet. Toen hij de bal oppakte, wist ik eigenlijk al gelijk dat het een vrije trap zou worden voor ons”, aldus de Spartaan.

Het gelijkspel tegen Sparta betekent voor Ajax een nieuwe knauw in de titelrace, na de 4-0 nederlaag van vorige week tegen FC Utrecht. De koploper heeft nog maar vier verliespunten minder dan achtervolger PSV, dat op de ranglijst zeven punten minder heeft maar nog wel een wedstrijd te goed heeft.

