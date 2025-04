Ajax-fans zijn het in de 33ste minuut zat

Ajax speelt een zeer matige eerste helft tegen Sparta Rotterdam. Het elftal van Francesco Farioli grossiert in balverlies en dat leidt met name in het laatste kwartier voor rust tot grote onvrede bij het Amsterdamse publiek.

Ajax heeft na het 4-0 verlies van vorige week bij FC Utrecht wat goed te maken, maar het team van Farioli is slecht uit de startblokken geschoten tegen Sparta. De bezoekers uit Rotterdam kregen rond het halfuur in kort tijdsbestek twee grote kansen: Mitchell van Bergen schoot eerst op doelman Matheus na slordig balverlies van Bertrand Traoré, en kort erna schoot Shunsuke Mito rakelings naast nadat Kenneth Taylor van de bal was gezet.

De onvrede bij het Ajax-publiek was duidelijk hoorbaar en bereikte in de 33ste minuut van de wedstrijd een hoogtepunt, toen Traoré Anton Gaaei trachtte vrij te spelen op de achterlijn van Sparta. De pass van Traoré had echter niet het juiste tempo en rolde knullig over de achterlijn heen. Dat resulteerde in goed hoorbaar gemor en zelfs fluitconcerten vanaf de tribunes van de Johan Cruijff ArenA.

In het restant van de eerste helft klonk er nog een aantal keer gefluit vanaf de tribunes, onder meer in de 37ste minuut toen Traoré in kansrijke positie hoog over schoot en in de 40ste minuut toen een indraaiende voorzet van diezelfde Traoré simpel in de handen van doelman Nick Olij belandde. Commentator Sjors Blaauw merkt bij ESPN op dat de onvrede van de fans zich met name richt tot de aanvaller uit Burkina Faso. “Gemor nu ook op de tribunes. Het hangt een beetje aan de kont van Traoré, die gekke dingen afwisselt met geniale dingen.”

