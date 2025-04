Ajax en Sparta Rotterdam nemen het zondagmiddag tegen elkaar op in de Eredivisie. Het duel in de Johan Cruijff ArenA gaat om 14.30 uur van start en is van minuut tot minuut te volgen in ons liveverslag.

Voor Ajax telt zondag tegen nummer elf Sparta maar één ding: een overwinning. Na de pijnlijke 4-0 nederlaag bij FC Utrecht zag de koploper het gat met PSV afgelopen donderdag krimpen naar zes punten. Nieuw puntverlies, tegen het goed draaiende Sparta, is daarom niet geoorloofd.