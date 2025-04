Van Basten schokt Rondo met uitspraak over Ajax

Marco van Basten heeft maandagavond voor veel verbazing gezorgd bij Rondo. Het Ajax-icoon zag zijn oude club een dag eerder met liefst 4-0 verliezen bij FC Utrecht. De oud-spits onthulde dat hij het ‘wel grappig’ vond dat Ajax zo’n pak slaag kreeg.

Ajax kende zondag een zeer pijnlijke middag op bezoek bij FC Utrecht. De koploper begon het duel goed, maar ging uiteindelijk met een zeer ruime nederlaag naar huis. Namens de Domstedelingen deden Sébastien Haller, Miguel Rodriguez (twee keer) en Paxten Aaronson de ploeg van Francesco Farioli pijn. Het pak slaag komt ook maandagavond ter sprake bij Rondo.

Presentator Wytse van der Goot vraagt Van Basten of hij is geschrokken van de wedstrijd van zijn oude club. “Nee, ik ben niet geschrokken”, stelt de oud-spits direct, waarna hij voor grote verbazing zorgt. “Ik zat te kijken en vond het eigenlijk wel grappig.” Dat mag de drievoudig Ballon d’Or-winnaar even uitleggen. “Ajax wordt wel kampioen, daar maak ik me geen zorgen om. Maar het is goed om te zien dat ze heel kwetsbaar kunnen zijn, zodat ze niet denken dat het lek boven is. Ze begonnen goed, maar het laatste uur was Utrecht heer en meester. Dat is vreemd, dat het zo ver uit elkaar ligt.”

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Ajax op spectaculaire wijze onderuitgaat. In februari won de ploeg van Farioli met 0-2 op bezoek bij Union Sint-Gillis in de tussenronde van de Europa League, waarna de volgende ronde binnen leek. In eigen huis had Ajax het echter nog knap lastig tegen de Belgen. “Tegen Union Sint-Gillis gebeurde hetzelfde. Ze speelden een goede wedstrijd en een week later stonden ze thuis binnen de kortste keren met 0-2 achter en met tien man te spelen. Dat geeft aan wat een ongelooflijk verschil sommige wedstrijden zijn.”

Lof voor Farioli

Ondanks de kritiek heeft Van Basten ook mooie woorden over voor het werk dat Farioli levert. “Het is heel knap wat ze met deze groep presteren. Maar als je volgend jaar verder wil, dan heb je een beter team nodig, met betere spelers op sommige posities”, plaatst de oud-spits een kanttekening. “Het feit dat ze dit jaar zoveel punten pakken is een compliment aan trainer, de organisatie en de spelers.”

