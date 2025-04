Van Hanegem pleit voor keiharde ingreep bij Ajax: 'Op dit moment gewoon beter'

Willem van Hanegem pleit voor een stevige ingreep bij Ajax. In zijn column in het Algemeen Dagblad schrijft De Kromme dat trainer Francesco Farioli er verstandig aan zou doen om in het restant van de competitie de voorkeur te gaan geven boven in de spits.

Ajax leed zondag een uiterst forse nederlaag op bezoek bij FC Utrecht, dat in de eigen Galgenwaard met maar liefst 4-0 te sterk was voor de koploper van de Eredivisie. Van Hanegem vindt dat de eindstand geen recht doet aan de verhoudingen op het veld: "Wie de uitslag van 4-0 ziet, denkt: zo, zo, dat Utrecht... Maar in werkelijkheid speelde Ajax delen van de wedstrijd helemaal niet zo slecht. Het voetbalde zelfs beter dan voorheen", aldus het Feyenoord-icoon.

Ondanks de derde competitienederlaag van het seizoen, heeft Ajax nog altijd negen verliespunten minder dan nummer twee PSV. Rafael van der Vaart stelde zondagavond in Studio Voetbal echter dat de Eindhovenaren alsnog landskampioen gaan worden, als de resterende vijf wedstrijden in winst zouden worden omgezet. Van Hanegem ziet het zo ver niet komen: "De kampioensrace is door deze 4-0 niet opeens weer spannend geworden. Nee, dat kan ik me echt niet voorstellen. Als Ajax vorige week had verloren van Willem II, wat overigens best had gekund, dan was het anders geweest. Maar Ajax hoeft zich echt geen zorgen te maken."

Toch zou Van Hanegem, als hij Farioli was, per direct een wijziging in het elftal doorvoeren: "Ik zou bij Ajax vanaf nu wel die ‘lange’ in de spits zetten, Wout Weghorst dus. Die is op dit moment gewoon beter dan Brian Brobbey", stelt de oud-middenvelder. De 23-jarige Brobbey komt het hele seizoen al zeer moeizaam tot scoren, in 27 competitiewedstrijden (1.399 speelminuten) was het pas vier keer raak voor de eerste spits van de Amsterdammers. De negen jaar oudere Weghorst kan met acht doelpunten in twintig wedstrijden (855 speelminuten) aanzienlijk betere statistieken overleggen. Van Hanegem vraagt zich hardop af of Brobbey 'op termijn wel een betere spits zal blijken dan Weghorst'. "Als hij dat is, wordt het tijd dat hij dat eens gaat laten zien", aldus De Kromme.

