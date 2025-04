Van der Vaart zorgt voor enorme verbazing bij Studio Voetbal: ‘Echt waar?!’

Rafael van der Vaart is ervan overtuigd dat PSV landskampioen gaat worden, zolang de Eindhovenaren alle resterende Eredivisie-duels weten te winnen. De analist heeft lang geroepen dat het niet meer mis kan voor Ajax, maar stelt zijn mening na de nederlaag bij FC Utrecht (4-0) volledig bij.

Ajax hoopte zondagmiddag de volgende stap richting de landstitel te zetten, toen de formatie van Francesco Farioli op bezoek ging bij FC Utrecht. De middag verliep echter heel anders voor de Amsterdammers: de Domstedelingen kwamen vier keer tot scoren en hielden zelf de nul. Na afloop van de wedstrijd maakte Farioli zich niet al te veel zorgen over zijn ploeg in de strijd om de landstitel.

Zorgen om een kampioenschap van Ajax bestaan er wel bij Van der Vaart. De voormalig middenvelder van de Amsterdammers riep al langere tijd dat zijn oude club hoe dan ook kampioen gaat worden, maar stelt zijn mening na afloop van de nederlaag in Stadion Galgenwaard volledig bij. “Nog vier wedstrijden, Rafael. Zie jij het nog gebeuren dat het toch nog spannend wordt?”, vraagt Studio Voetbal-presentator Sjoerd van Ramshorst aan de analist, die direct met ‘ja’ antwoordt.

Dat antwoord moet Van der Vaart vervolgens even uitleggen. “Ik denk dat als PSV alle wedstrijden wint, dan worden ze kampioen”, geeft hij aan. “Echt waar?!”, vraagt een verbaasde Van Ramshorst. “Ja, maar dan moeten ze alles winnen”, benadrukt Van der Vaart. Daarmee geeft de analist aan dat hij verwacht dat Ajax in de laatste vier wedstrijden in ieder geval nog twee keer zal verliezen. Ajax heeft namelijk een voorsprong van negen punten op PSV, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld. Mochten de Eindhovenaren in punten gelijk komen met Ajax, worden ze kampioen op doelsaldo.

Resterend programma Ajax

27 april: Ajax – Sparta Rotterdam

11 mei: Ajax – NEC

14 mei: FC Groningen – Ajax

18 mei: Ajax – FC Twente

Resterend programma PSV

24 april: FC Twente – PSV

3 mei: PSV – Fortuna Sittard

11 mei: Feyenoord – PSV

14 mei: PSV – Heracles Almelo

18 mei: Sparta Rotterdam – PSV

