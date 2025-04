Kijkers woedend: ‘vuistslag’ en ‘natrappen’ onbestraft bij Utrecht - Ajax

De frustraties zaten zondagmiddag hoog bij . Koploper Ajax ging met liefst 4-0 onderuit bij FC Utrecht, wat zorgde voor irritatie bij de spelers van de Amsterdammers. Op social media zijn kijkers van mening dat Berghuis op meerdere momenten over de schreef ging en een rode kaart had verdiend.

Na 84 minuten keek Ajax in Stadion Galgenwaard tegen een 3-0 achterstand aan tegen een uiterst efficiënt FC Utrecht. Dat zorgde voor veel irritatie bij enkele spelers van de Amsterdammers, waaronder Berghuis. De vleugelspeler maakte zich breed in duel met Oscar Fraulo terwijl hij enkel oog leek te hebben voor zijn tegenstander. Daarbij heeft het er veel van weg dat Berghuis de Deen met zijn elleboog in het gezicht raakt. Op X spreken mensen zelfs van een ‘vuistslag’.

Scheidsrechter Bas Nijhuis besloot het moment tussen Berghuis en Fraulo slechts af te doen met een vrije trap, waar menig kijker op zijn minst een kaart had verwacht. “Let even op hoe psychopaat Berghuis zijn tegenstander met een vuistslag probeert neer te slaan”, schrijft een gebruiker op X met daarbij de beelden van het moment. “De oude Berghuis is terug, zo gaat dat als het tegenzit”, reageert een ander. “Berghuis ook met ouderwetse frustratie-actie”, schrijft een derde over het moment. “Hij kijkt de speler gewoon aan en plant z'n elleboog in z'n gezicht...”, spreekt iemand anders zijn ongeloof uit.

Enkele minuten later lijkt Berghuis zich weer te laten gaan. In de blessuretijd krijgt Souffian El Karouani de bal aangespeeld op het middenveld, alvorens deze met Berghuis in zijn rug door te spelen. Als de bal allang is vertrokken, laat de Ajacied zijn been nog even hard doorzwaaien, waarna de verdediger van Utrecht kermend naar het gras gaat. Nijhuis besloot het moment af te doen met voordeel voor de thuisploeg. “Berghuis was weer eens aan het natrappen. Wat een slechte verliezer”, constateert iemand op X. “Berghuis trapt nog even na”, ziet ook een ander.

