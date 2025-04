Danny Koevermans slikt keiharde woorden over Ajax binnen twaalf minuten alweer in

Ajax liep zondagmiddag op bezoek bij FC Utrecht tegen een zeer forse nederlaag aan (4-0). Analist Danny Koevermans sprak na afloop bij ESPN over een ‘kras op het aanstaande kampioenschap’ van de Amsterdammers, maar nam die worden amper een kwartier later zelf weer terug.

Ajax verloor zondag verrassend met zeer grote cijfers van FC Utrecht. De uitgangspositie van de Amsterdammers is echter nog altijd comfortabel in de titelrace: Ajax heeft met nog vier speelrondes voor de boeg zes verliespunten minder dan achtervolger PSV.

Koevermans zocht meteen na het laatste fluitsignaal naar krachttermen om het verlies van Ajax te duiden: “Een offday. Als je als Ajax er met 4-0 afgaat in Utrecht, dan is dat echt wel een hele grote kras. Dit is een hele grote kras op het aanstaande kampioenschap. Dit is vandaag echt wel een keiharde, keiharde, pijnlijke nederlaag”, sprak de analist en oud-spits van onder meer PSV ferme woorden bij ESPN.

Twaalf minuten later nuanceerde Koevermans zijn keiharde woorden echter zelf: “Het is een keiharde oorwassing, maar ze hebben nog drie thuiswedstrijden. Die titel wordt echt wel binnengesleept”, aldus Koevermans. Hij voegde daaraan toe: “Het is meer een kras richting de titel, niet op de titel. Een kras richting de titel.” Daarmee nam hij zijn woorden van amper een kwartier eerder dus alweer terug.

Collega-analist Bram van Polen denkt niet dat Ajax wakker zal liggen van de 4-0 nederlaag, indien de landstitel in het vervolg van de competitie nog wordt veiliggesteld. “Ik denk dat als ze straks me die schaal staan, ze hier niet eens meer aan denken. Utrecht moet gewoon intens genieten van dit moment. Ajax moet de focus weer leggen op de resterende wedstrijden. Ze hebben nog drie thuiswedstrijden. Die gaan de titel echt wel binnenslepen.”

